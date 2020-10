BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Skyhook Wireless, Inc. (“Skyhook”), pioniere nella sviluppo della tecnologia di posizionamento Wi-Fi, e Unwired Labs Pvt Ltd (“Unwired”), un leader nel settore dei servizi di localizzazione, mappatura e geocodifica, oggi hanno annunciato di avere stretto un accordo di collaborazione strategica ai sensi del quale Unwired, con eccezioni limitate, non venderà né offrirà più i propri servizi di posizionamento globale, diventando un rivenditore e partner che offrirà a futuri clienti accesso ai servizi di posizionamento Wi-Fi avanzati di Skyhook tramite la propria piattaforma LocationAPI. Inoltre, Skyhook e Unwired collaboreranno allo sviluppo di opportunità e offerte congiunte per rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni di posizionamento di alta precisione e di mappatura e geocodifica di alta qualità.

