Skyhook et Unwired annoncent une coopération pour la fourniture de services de localisation intégrés

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Skyhook Wireless, Inc. ("Skyhook"), précurseur dans le développement de la technologie de positionnement Wi-Fi, et Unwired Labs Pvt Ltd ("Unwired"), un des principaux fournisseurs de services de localisation, de cartographie et de géocodage, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de collaboration stratégique. Selon les termes de l'accord, Unwired, sous réserve d'exceptions limitées, arrêtera de vendre ou d'offrir ses propres services de positionnement Wi-Fi. En revanche, Unwired se positionnera en tant que distributeur et partenaire de collaboration afin de fournir à ses futurs clients un accès aux meilleurs services de positionnement Wi-Fi de Skyhook via la plateforme Unwired LocationAPI. En outre, Skyhook et Unwired coopéreront en vue de développer des offres et des possibilités communes en réponse aux besoins des clients en matière de positionnement précis, de cartographie et de géocodage de haute qualité.

"Nous sommes ravis de travailler avec Unwired pour devenir leur partenaire de positionnement Wi-Fi", a déclaré Craig Waggy, directeur général de Skyhook. "Notre collaboration permettra aux nouveaux clients d'Unwired d'accéder au service de positionnement de Skyhook, alimenté par une base de données de référence des géolocalisation de plus de 5 milliards de points d'accès, tout en élargissant la gamme de partenaires de Skyhook en vue de fournir une suite hautement intégrée de services de localisation de précision intégrant la cartographie et le géocodage".

Gopi Aravind, directeur général d'Unwired, a déclaré : "Par le biais de cette collaboration, Unwired peut désormais offrir à ses clients une plateforme de services de localisation de premier ordre, intégrant nos services propriétaires de cartographie, de localisation de mâts de téléphonie mobile et de géocodage avec la solution de positionnement Wi-Fi haute précision de Skyhook. Nous sommes impatients de travailler avec Skyhook en vue d'offrir cette solution intégrée à nos clients et de faire de cette collaboration un véritable succès dans les années à venir".

À propos de Skyhook :

Skyhook, le leader indépendant mondial en matière de technologie de localisation, exploite le plus important réseau de localisation indépendant au monde, composé de 5,1 milliards de hotspots Wifi géolocalisés, 200 millions de mâts de téléphonie mobile et 20 millions de sites exploitables. Skyhook traite des dizaines de milliards de transactions de localisation, fournissant aux terminaux, applications, appareils portables, marques et plateformes publicitaires des données et renseignements de localisation précis et détaillés. Skyhook, par l’entremise de sa société mère Skyhook Holding, Inc., est exploitée comme une filiale à part entière de Liberty Broadband Corporation. Pour plus d’informations, consultez le site www.skyhook.com.

