LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling SA (NYSE: PACD) (het “Bedrijf”) heeft vandaag aangekondigd dat het Hooggerechtshof in Londen de aanvraag van de dochterondernemingen Pacific Drilling VIII Limited (“PDVIII”) en Pacific Drilling Services heeft afgewezen, Inc. (“PDSI”) voor verlof om in beroep te gaan tegen de eerder bekendgemaakte uitspraak die is uitgevaardigd in een arbitrageprocedure tussen PDVIII en PDSI en Samsung Heavy Industries Co.Ltd. (“SHI”) met betrekking tot het contract voor de bouw en verkoop van de Pacific Zonda.

Zoals eerder bekendgemaakt, dienden PDVIII en PDSI een afzonderlijk reorganisatieplan in onder hoofdstuk 11 van de US Bankruptcy Code bij de United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, en dat plan werd bevestigd op 30 januari 2019. Het bedrijf verwacht dat PDVIII en PDSI zullen worden geliquideerd in overeenstemming met de voorwaarden van hun hoofdstuk 11-plan.

