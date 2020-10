Andersen Global tekent samenwerkingsovereenkomst met het grootste advocatenkantoor van Wit-Rusland

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn platform in Oost-Europa uit met de toevoeging van de samenwerkende bedrijf REVERA, een van de vooraanstaande advocatenkantoren in Wit-Rusland, waardoor het bereik van de organisatie wordt uitgebreid terwijl het zijn positie in de regio versterkt.

Het in Minsk gevestigde bedrijf, opgericht in 1998, biedt bedrijfs-, handels-, proces-, arbeids-, antitrust-, onroerend goed- en intellectueel eigendomsrecht, met de nadruk op fiscale en particuliere klantendiensten. Onder leiding van Managing partner Dmitry Arkhipenko vertegenwoordigt het team van REVERA meer dan 50 advocaten een aantal internationale bedrijven en neemt vaak deel aan het wetgevingsproces in Wit-Rusland. Bovendien is het bedrijf erkend door Chambers Europe, Legal 500, IFLR 100 en Best Lawyers.

“Al meer dan 20 jaar heeft ons bedrijf een respectabele reputatie opgebouwd door onze toewijding aan rentmeesterschap en onafhankelijkheid, en door onze capaciteit om klanten de beste oplossingen te bieden”, zei Dmitry. “We kijken ernaar uit om samen te werken met de aangesloten en samenwerkende bedrijven van Andersen Global terwijl we doorgaan met het opbouwen van een toonaangevende wereldwijde organisatie.”

“Dmitry en zijn team bepalen de norm voor juridische dienstverlening in Wit-Rusland en zullen onze bestaande capaciteiten in Oost-Europa aanvullen om aan de groeiende behoeften van onze klanten te voldoen”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “Deze samenwerking weerspiegelt verder onze toewijding om wereldwijd op naadloze wijze synergetische fiscale en juridische diensten te verlenen. Het is ook een belangrijke mijlpaal voor onze expansiestrategie in de regio en biedt een solide platform voor toekomstige groei terwijl we blijven uitbreiden naar het oosten.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 208 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.