LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (la “Società”) ha annunciato oggi che l’Alta Corte di Londra ha rigettato la domanda delle consociate della società Pacific Drilling VIII Limited (“PDVIII”) e Pacific Drilling Services, Inc. (“PDSI”) di ricorso contro al lodo passato in giudicato nel procedimento d’arbitrato tra PDVIII e PDSI e Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (“SHI”) avente ad oggetto il contratto per la costruzione e la vendita di Pacific Zonda.

Come annunciato in precedenza, PDVIII e PDSI hanno depositato un piano separato di ristrutturazione ai sensi della procedura Chapter 11 del Codice fallimentare statunitense presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York, ove detto piano è stato confermato in data 30 gennaio 2019.

