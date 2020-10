THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexeo Plastics, een toonaangevende wereldwijde distributeur van thermoplastische hars, heeft een overeenkomst getekend met Kingfa om hun technische thermoplastische producten in heel Europa te distribueren.

Met onmiddellijke ingang zal Nexeo Plastics de lokaal gemaakte verbindingen van Kingfa vervoeren en distribueren. Elke productgroep biedt een breed scala aan kleuraanpassingsopties en aangeboren kenmerken om de fabricage en de functionaliteit van het eindproduct te verbeteren. Dit omvat een scala aan keuzes in ongevulde, met talk gevulde, versterkte, geharde, vlamvertragende en gerecyclede verbindingen.

