THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexeo Plastics, importante distributore globale di resine termoplastiche, ha firmato oggi un accordo con Kingfa per la distribuzione in tutta Europa dei loro prodotti termoplastici ingegnerizzati.

Con effetto immediato, Nexeo Plastics proporrà e distribuirà i composti realizzati in loco da Kingfa. Ogni gruppo di prodotti offre un’ampia gamma di opzioni, con abbinamenti di colori e caratteristiche innate destinate a migliorare la manifattura e le funzionalità del prodotto finale. Vi è inclusa un’ampia scelta di composti fluidi, con riempitivo al talco, rinforzati, temprati, ritardanti di fiamma e riciclati.

“ Confidiamo che la collaborazione con Nexeo Plastics ci consentirà di espandere la nostra presenza in Europa e raggiungere nuovi clienti alla ricerca di soluzioni per composti personalizzati di alta qualità”, ha dichiarato il dott. D. H. Sun, direttore generale di Kingfa Europe.

