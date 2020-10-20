字节跳动（抖音）使用Elliptic Labs 技术打造全新智能手机

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--字节跳动 （抖音的出品公司）和Elliptic Labs(OSE: ELABS-MM)于今日合作发布一款全新的智能手机，其无边框设计采用了Elliptic Labs的INNER BEAUTY®AI虚拟接近传感器。今年7月，Elliptic Labs就首次报道已获得这款智能手机的设计合同，今日该款智能手机正式发布，并可立即订购。

INNER BEAUTY虚拟接近传感器成功的核心在于Elliptic Labs的虚拟智能传感器交互平台，该平台结合了AI和超声技术来创建基于软件的虚拟智能传感器。这一系列虚拟智能传感器可使得制造商们能在智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车行业等各类设备中为用户提供最独特的用户体验，以及最简洁的外观设计。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士解释说：“我们很高兴与字节跳动合作，并为其新款智能手机提供创新功能。我们的技术使我们的客户看到了巨大收益，这也是为什么更多的智能手机制造商持续采用我们的AI软件平台的重要原因。通过取代硬件传感器、降低成本并简化供应链，原始设备制造商们也可以通过简单的软件升级轻松地添加附加功能。这也是智能手机市场和其他垂直行业的客户持续与我们合作开发其他新产品的理由。”

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。

所有其他商标或服务市场是其各自组织的责任。

关于Elliptic

Elliptic Labs公司总部设在挪威，在中国、韩国、美国和日本均有分支机构。公司成立于2006年，源于是挪威奥斯陆大学(Oslo University)的分支研究机构。目前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和IP是在挪威开发的，完全归公司所有。