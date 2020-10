WENEN--(BUSINESS WIRE)--De Raiffeisen Banking Group en SDS kondigen de ondertekening aan van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. De Oostenrijkse Raiffeisen Banking Group is de grootste bankgroep van het land met het meest ingewikkelde netwerk van banken en ongeveer 2,8 miljoen particuliere klanten in Oostenrijk. Via Raiffeisen Bank International (RBI) is de groep vertegenwoordigd op 13 markten in Centraal- en Oost-Europa. Het Oostenrijkse bedrijf SDS (Software Daten Service) is een van de toonaangevende aanbieders van moderne banktechnologieën op het gebied van belasting- en nalevingsautomatisering op het gebied van effectenverwerking, evenals aanverwante diensten in Europa. Via zijn eigenaar T-Systems International maakt het deel uit van Deutsche Telekom AG.

