AXA GROUP ADOPTE WIZTRUST POUR CERTIFIER SON INFORMATION

PARIS--(BUSINESS WIRE)--AXA (AXA - FR0000120628), leader mondial de l’assurance, adopte Wiztrust, la plateforme de certification de l’information dans la blockchain de Wiztopic. Axa rejoint la communauté des entreprises cotées et des assureurs qui s’appuient déjà sur Wiztrust pour garantir l’authenticité de leurs informations et ainsi éviter les fake-news, protéger leurs actionnaires et préserver la réputation de leurs dirigeants.

Le coût de la désinformation financière a été évalué à 26,5 milliards de dollars en 2019 et occupe la 5ème place dans la liste des risques prioritaires des entreprises.

« Aujourd’hui un quart de l’information du CAC40 et du SBF120 est diffusée avec Wiztopic et certifiée avec Wiztrust, déclare Jérôme Lascombe, Président de Wiztopic. Wiztrust est une marque de confiance portée par le nombre et la qualité de ses utilisateurs. Chaque jour de nouvelles entreprises émettrices utilisent notre technologie blockchain et en font un standard reconnu. Cette adoption rapide est due à sa simplicité d’usage et à sa solidité qui séduisent des émetteurs d’information corporate inquiets de voir les fake news envahir la sphère économique. »

Outre AXA, Wiztrust protège aujourd’hui 500 milliards d’euros de capitalisation boursière (Altarea, Bouygues, Crédit Agricole, Gecina, Klepierre, Macif, Renault, Schneider Electric, TF1 etc.) ainsi que plus de 250 milliards de chiffres d’affaires de nombreux établissements financiers non cotés (BPCE, Macif, MACSF, Malakoff Humanis, La Française, Natixis, etc.)

Wiztrust est la première plateforme de certification permettant d'assurer la confiance dans l’information des entreprises et de protéger les actionnaires des fake news financières. Avec Wiztrust, les entreprises certifient leurs informations dans la blockchain avant de les diffuser (communiqués, rapports annuels, images, vidéos). Les investisseurs et les médias peuvent ensuite en vérifier l'authenticité sur www.wiztrust.com

Wiztopic certifie ses documents avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur wiztrust.com