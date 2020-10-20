Global Processing Services獲得Visa的投資，延續國際成長

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--指的支付發行處理公司Global Processing Services (GPS)已從其策略性合作夥伴、全球數位支付領域領導者Visa Inc.獲得策略性投資。在英國成長型私募股權公司Dunedin的支持下，該項策略性投資將加快GPS的全球擴張。此前，GPS在歐洲和東南亞成功推出新的創新金融科技公司和數位銀行，包括Revolut和Starling Bank。

GPS執行長Joanne Dewar評論道：「此次與Visa結成的策略性合作夥伴關係是GPS成長歷程中的關鍵一步，不僅使GPS被認可為是一家值得信賴和成熟的處理提供商，而且進一步擴大了我們的業務版圖。我們在全球都與Visa有良好的關係，我們期待一起努力展示雙方的能力，將這些實力發揚光大。GPS專注於客戶的成功，我們希望有機會展示我們在金融科技故事中心中所扮演的角色。」

GPS已證明是推動金融科技革命的Paytech Pioneer™，其方式是使各品牌能夠提供超個人化用戶體驗，將靈活性和控制權交給持卡人。GPS是首屈一指的發行處理者，旨在支援金融科技公司、數位銀行和電子錢包提供商的成長歷程，涵蓋從概念驗證的靈活性到全面的全球發行。

在英國國際貿易部金融科技橋樑(Fintech Bridges)以及新加坡經濟發展局的支持下，GPS於去年成功擴張到亞太地區，並已成功推出多項計畫，包括推出將成為授權存款機構的澳洲第二家新銀行Xinja，以及香港第一家本土虛擬銀行WeLab Bank。GPS已入選Visa亞太金融科技優速計畫的首選發行處理者之一，並且一直與Visa密切合作，為2021年東京夏季奧運會提供下一代展示效果。

現在，該公司將尋求在其他地區複製其為Visa首選處理者之一在歐洲和亞太地區所取得的成就。

Dewar繼續表示：「整個支付產業正在快速演變，並且由於人們對數位支付的偏好以及數位支付的便利性都超過現金交易，因此這種演變一直在加快。透過創新和穩固的合作夥伴關係，我們將成功加快為每位客戶提供更好的財務體驗。」

Visa Ventures副總裁Kevin Jacques補充道：「GPS是我們如何繼續投資於為業界生態系統提供寶貴能力並有潛力推進支付產業發展的公司並與之合作的範例。該公司擁有強大的資產負債表、參與型領導層，且在關鍵地區呈現成長態勢，我們相信它將繼續成為支付處理的重要推動者。」

Crosscard執行長、GPS策略客戶委員會代表Kevin Murphy表示：「Visa的投資是對GPS市場一流發行處理能力的有力支持，一些全球最大的數位品牌已經從其快速可靠地推出創新產品的能力中受益。我們讚揚GPS以合作夥伴為中心的方法和無與倫比的靈活性，這對於加快我們作為歐洲主要數位發行解決方案提供商之一的成長非常寶貴；我們還要讚揚GPS在我們轉向專注於發行業務的過程中對我們的支持。」

Murphy總結道：「GPS已經確立了金融科技處理先驅者的地位，Visa的投資是其成為全球支付處理領導者過程中的自然和合乎邏輯的下一步。」

Financial Technology Partners LP和FTP Securities LLC (FT Partners)在此次交易中擔任GPS的獨家財務與策略顧問。

關於Global Processing Services (GPS)

Global Processing Services (GPS)是當今一流挑戰者品牌（包括Revolut、Starling Bank和Curve）值得信賴和久經考驗的首選支付處理合作夥伴。

GPS成立於2007年，其高度靈活和可配置的平臺使控制權牢牢掌握在全球金融科技公司、數位銀行和電子錢包手中，使他們能夠為持卡人提供豐富的功能。

GPS經Visa和Mastercard認證，可在全球處理和管理任何信用卡、簽帳金融卡或儲值卡交易，在倫敦、新堡、新加坡和雪梨設有辦事處。其具備達到一級銀行所要求的嚴格標準的能力，並與40多家發卡銀行整合，使用150多種貨幣，為60個國家的180多家客戶管理計畫。

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