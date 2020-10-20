Global Processing Services获得Visa的投资，继续国际增长

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的支付发行处理公司Global Processing Services (GPS)已从其战略合作伙伴、全球数字支付领域领导者Visa Inc.获得战略投资。在英国成长型私募股权公司Dunedin的支持下，该项战略投资将加快GPS的全球扩张。此前，GPS在欧洲和东南亚成功推出了新的创新金融科技公司和数字银行，包括Revolut和Starling Bank。

GPS首席执行官Joanne Dewar评论道：“此次与Visa结成的战略伙伴关系，是GPS增长之旅的关键一步，不仅使GPS被认可为是一家值得信赖和成熟的处理提供商，而且进一步扩大了我们的业务覆盖范围。我们与全球Visa都建有良好关系，我们期待通过共同努力展示双方的能力，以将这些关系发扬光大。GPS专注于客户的成功，我们希望有机会展示我们在金融科技故事中心中所发挥的作用。”

GPS已被证明是推动了金融科技革命的Paytech Pioneer™，其方式是使各品牌能够提供超个性化用户体验，将灵活性和控制权交给持卡人。GPS是领先的发行处理者，旨在支持金融科技公司、数字银行和电子钱包提供商的增长之旅，涵盖从概念验证的灵活性到全面的全球发行。

在英国国际贸易部金融科技桥(Fintech Bridges)以及新加坡经济发展局的支持下，GPS于去年成功扩张到亚太地区，并已成功推出多项计划，包括推出将成为授权存款机构的澳大利亚第二家新银行Xinja，以及香港第一家本土虚拟银行WeLab Bank。GPS已被选为Visa亚太金融科技优速计划的首选发行处理者之一，并且一直在与Visa密切合作，为2021年东京夏季奥运会提供了下一代展示效果。

现在，该公司将寻求在其他地区复制其作为Visa首选处理者之一在欧洲和亚太地区所取得的成就。

Dewar继续表示：“整个支付行业正在快速发展，并且由于人们对数字支付的偏好以及数字支付的便利性都超过了现金交易，因此这种发展一直在加快。通过创新和稳固的合作伙伴关系，我们将成功加快为每位客户提供更好财务体验。”

Visa Ventures副总裁Kevin Jacques补充道：“GPS是我们如何继续投资于为行业生态系统提供宝贵能力并有潜力推进支付行业发展的公司并与之合作的典范。该公司拥有强大的资产负债表、参与型领导层，且在关键地区呈现增长势头，我们相信其将继续成为支付处理的重要推动者。”

Crosscard首席执行官、GPS战略客户委员会代表Kevin Murphy表示：“Visa的投资是对GPS市场领先发行处理能力的有力支持，一些全球最大的数字品牌已经从其快速可靠地推出创新产品的能力中受益。我们赞扬GPS以合作伙伴为中心的方法和无与伦比的灵活性，这对于加快我们作为欧洲领先数字发行解决方案提供商之一的发展非常宝贵；我们还要赞扬GPS在我们转向专注于发行业务的过程中为我们提供的支持。”

Murphy总结道：“GPS已经确立了其作为金融科技处理先驱者的地位，Visa的投资是其成为全球支付处理领导者过程中的自然和合乎逻辑的下一步。”

Financial Technology Partners LP和FTP Securities LLC (FT Partners)在此次交易中担任GPS的独家财务与战略顾问。

关于Global Processing Services (GPS)

Global Processing Services (GPS)是当今领先挑战者品牌（包括Revolut、Starling Bank和Curve）值得信赖和久经考验的首选支付处理合作伙伴。

GPS成立于2007年，其高度灵活和可配置的平台使控制权牢牢掌握在全球金融科技公司、数字银行和电子钱包手中，使他们能够为持卡人提供丰富的功能。

GPS经Visa和Mastercard认证，可在全球范围内处理和管理任何信用卡、借记卡或预付卡交易，在伦敦、纽卡斯尔、新加坡和悉尼设有办事处。其具备达到一级银行所要求的严格标准的能力，并与40多家发行银行进行了整合，使用150多种货币为60个国家的180多家客户管理计划。

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