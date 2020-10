GRC e Total Data Centre Solutions collaborano per ampliare il raffreddamento a immersione in liquido dei centri dati in Europa

GRC ICEraQ immersion-cooling system with rack-mounted service rails for easy maintenance and hot swaps. (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--GRC (Green Revolution Cooling), la immersion-cooling authority® a fase univoca per centri dati, oggi annuncia un nuovo contratto di collaborazione con Total Data Centre Solutions (TDCS), principale fornitore di soluzioni per infrastrutture innovative e di importanza critica per centri dati in tutta Europa e nella Regione Nordica incentrate sulla riduzione dell'impronta di carbonio e sull'efficienza energetica.

Attraverso la collaborazione, TDCS opererà come agente per GRC in Europa, vendendo sistemi di raffreddamento a immersione su base rack micromodulari ICEraQ® di GRC e centri dati containerizzati a clienti principalmente nel Regno Unito, nella Regione Nordica, in Germania e Lussemburgo.

