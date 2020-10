GRC et Total Data Center Solutions coopèrent afin de développer le système de refroidissement liquide par immersion des centres de données en Europe

GRC ICEraQ immersion-cooling system with rack-mounted service rails for easy maintenance and hot swaps. (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--GRC (Green Revolution Cooling), « the immersion cooling authority® » pour le refroidissement par immersion monophasé des centres de données, a annoncé aujourd'hui un nouveau contrat de partenariat avec Total Data Centre Solutions (TDCS), un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure critiques et innovantes pour les centres de données à travers l'Europe et la Scandinavie, axées sur la réduction des émissions de carbone et l'efficacité énergétique.

Grâce à ce partenariat, TDCS agira à titre d’agent de GRC en Europe, et commercialisera les systèmes de refroidissement par immersion micromodulaires, en racks ICEraQ™ ainsi que les centres de données modulaires, conteneurisés ICEtank® de GRC auprès des clients basés principalement au Royaume-Uni, en Scandinavie, en Allemagne et au Luxembourg. De plus, ce nouveau partenariat permet désormais à GRC de collaborer et d’accompagner les clients européens des centres de données d'une présence européenne locale.

« GRC est ravie d’avoir conclu ce partenariat avec TDCS », a déclaré Jim Weynand, directeur des recettes, GRC. « La prolifération de l'IA, de la 5G, de l'edge computing ainsi que la réduction des émissions de carbone et plus encore dans toute l'Europe, présentent de nouveaux défis pour les anciens et les nouveaux centres de données. Notre partenariat avec TDCS garantit aux clients de toute l'Europe l’intégration sans difficulté du système de refroidissement par immersion dans leurs infrastructures existantes. »

Suite à l'évaluation soignée des diverses solutions de refroidissement par immersion sur le marché, TDCS a reconnu que la technologie de refroidissement par immersion de GRC représente un moyen de se démarquer apportant de la valeur à ses clients existants et potentiels. Les clients européens peuvent désormais acquérir les systèmes de refroidissement par immersion de GRC via TDCS afin de réduire la consommation d'énergie, résoudre les problèmes de densité et de puissance des espaces, réduire considérablement les dépenses énergétiques pour le refroidissement et tirer tous les avantages du calcul intensif (HPC) et des systèmes de refroidissement par immersion révolutionnaires de GRC. GRC est la plus ancienne entreprise développant un système de refroidissement par immersion, elle comptabilise plus de 11 ans d'expérience et de nombreux clients de premier ordre, notamment le gouvernement américain et l'US Air Force. GRC jouit de la reconnaissance de la plupart des fabricants de serveurs mondiaux et offre tous les avantages sans le ventilateur.

« Nous sommes heureux de conclure ce nouveau partenariat avec GRC », a déclaré Jonathan Evans, fondateur de TDCS. « À travers notre collaboration avec GRC en tant que partenaire de distribution nous pouvons offrir à nos clients la meilleure technologie de refroidissement liquide par immersion monophasée. Nous nous dédions à la réduction de l'empreinte carbone et de l'OpEx de chacun de nos clients. Le partenariat entre GRC et TDCS permet de résoudre les problèmes d’émissions de carbone et de coût auxquels sont confrontés tous les propriétaires et exploitants de centres de données, ce qui complète parfaitement notre portefeuille d'offres en matière de développement durable, des technologies aux centres de données. »

À propos de GRC

GRC est « the immersion cooling authority® ». Sa technologie brevetée de refroidissement par immersion simplifie radicalement le déploiement de l’infrastructure de refroidissement des centres de données. En éliminant le besoin de refroidisseurs, de CRAC, de centrales de traitement d’air, de contrôles de l’humidité et d’autres composantes du refroidissement conventionnel, les entreprises réduisent les coûts de conception, de construction, d’énergie et de maintenance de leurs centres de données. Les solutions de GRC sont déployées dans dix-sept pays et sont idéales pour les plateformes d’applications de nouvelle génération, notamment l’intelligence artificielle, la blockchain, le HPC, la 5G et d’autres applications de base et d’edge computing. Leurs systèmes sont résistants à l’environnement, durables et peu encombrants, ce qui permet de déployer la solution très rapidement dans pratiquement n’importe quel espace. Visitez le site http://grcooling.com pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Total Datacentre Solutions

TDCS est une entreprise de conseil en centre de données de bout en bout, fondée en 2002. Elle est spécialisée dans la réduction de l'empreinte carbone informatique et des CapEx-OpEx des clients grâce aux nouvelles technologies. TDCS réunie une équipe de professionnels des centres de données, dont beaucoup ont plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie. Notre objectif est de fournir à nos clients des technologies innovantes afin de réduire leur empreinte carbone et d’optimiser leurs CapEx-OpEx. Visitez le site https://www.totaldatacentresolutions.co.uk pour obtenir de plus amples renseignements.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.