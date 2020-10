Emburse vereinfacht internationale Rückerstattungen durch Partnerschaft mit TransferWise

LOS ANGELES & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Emburse, ein globaler Marktführer für Lösungen im Bereich des Kostenmanagement und der Kreditorenbuchhaltung, stellt “Emburse Global Reimbursements” vor. Die neue Lösung basiert auf einer Partnerschaft mit dem Technologieunternehmen TransferWise, um Ausgaben von Mitarbeiter*innen so automatisiert, unkompliziert und schnell in diverse Länder und Währungen zurück zu erstatten.

Globale Organisationen sind traditionell auf das SWIFT-Netzwerk angewiesen, um Auszahlungen vom Unternehmenskonto an Angestellte durchzuführen. Für den Umtauschprozess der Zahlungen werden meist mehrere Zwischenbanken benötigt, was für die überweisende Organisation versteckte, zusätzliche Gebühren, ungünstige Wechselkurse und langsame Überweisungsprozesse zur Folge hat.

“Emburse Global Reimbursements” nutzt das von TransferWise aufgebaute eigene Netzwerk lokaler Bankkonten für Rückerstattungen, um Geld in Fremdwährungen zu günstigen und transparenten Konditionen zu tauschen. Die Beträge werden stets zum Devisenmittelkurs ohne zusätzliche Aufschläge gewechselt.

So ermöglicht “Emburse Global Reimbursements” eine schnellere Erstattung von Mitarbeiterausgaben und bietet Organisationen eine einfachere, günstigere und bequemere Alternative zum traditionellen Rückerstattungsprozess.

„ Als globale Organisation mit Hunderten von Mitarbeitern in 30 Ländern waren Erstattungen ins Ausland in der Vergangenheit ein Problem. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Teams besser zu unterstützen und unsere internen Prozesse effizienter zu gestalten“, sagt Emily Murray, Leiterin Buchhaltung bei ClassPass. „Durch die Rückerstattungen mit “Emburse Global Reimbursements” erzielen wir erhebliche Kosteneinsparungen und sparen 90% der Zeit ein, um das Geld auf die Konten unserer Mitarbeiter*innen auszuzahlen.“

„ Wir freuen uns, mit TransferWise zusammenzuarbeiten, um den Prozess für Mitarbeiter*innen auf der ganzen Welt zu verbessern. Mit unserem neuen “Emburse Global Reimbursements“-Angebot können Angestellte nun Ausgaben innerhalb von Minuten zurückerstattet bekommen. Sie müssen sich keine weiteren Gedanken über ausstehende Zahlungen machen, was sich positiv auf ihren Cash-Flow auswirkt", sagt Eric Friedrichsen, CEO von Emburse. „ Zusätzlich reduziert es die Kosten für Organisationen, die Ausgaben internationaler Mitarbeiter*innen erstatten, und vereinfacht und beschleunigt den Rückerstattungsprozess, der mitunter Tage in Anspruch genommen hat. Unternehmen können dank transparenter und niedriger Gebühren über 60% der Kosten für eine internationale Überweisung sparen,"

Kristo Käärmann, Mitgründer und CEO von TransferWise sagt: „ Über acht Millionen Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen TransferWise, um jeden Monat mehr als fünf Milliarden Dollar über Grenzen hinweg zu überweisen. Dank der Partnerschaft mit Emburse erhalten noch mehr Unternehmen Zugriff auf die Geschwindigkeit und die niedrigen Gebühren von TransferWise für ihre Kostenrückerstattungs-Systeme. Auf diese Weise können die Kunden von Emburse jedes Jahr Millionen von Dollar bei den Gebühren für internationale Überweisungen sparen und können ihren Mitarbeiter*innen viel schneller und noch bequemer als bisher getätigte Auslagen zurückerstatten.”

Friedrichsen fügt hinzu: „ Das Ziel unserer "Emburse Pay"-Suite ist es, die Kostenverwaltung für Unternehmen zu vereinfachen, zu automatisieren und besser zu kontrollieren. Mit "Emburse Global Reimbursements" machen wir nun einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Ich freue mich über wichtige Partnerschaften wie diese, die dazu beitragen, dass wir unseren Kunden und ihren Mitarbeiter*innen Lösungen anbieten können, die deren Umgang mit globalen Zahlungen und der Erstattung von Auslagen drastisch vereinfachen."

Über Emburse

Emburse leistet einen Beitrag zur Humanisierung der Arbeit, indem das Unternehmen Geschäftsreisende, Finanzexperten und CFOs befähigt, manuelle und zeitaufwendige Aufgaben aus dem Weg zu schaffen, damit sie sich darauf konzentrieren können, was wirklich zählt.

Emburse bringt einige der weltweit leistungsfähigsten und beliebtesten Automatisierungslösungen für die Kostenabrechnung und AP unter ein Dach – darunter Abacus, Captio, Certify, Chrome River, Nexonia und Tallie. Die innovativen Angebote des Unternehmens, die einzigartig auf bestimmte Branchen, Unternehmensgrößen und Örtlichkeiten zugeschnitten sind, werden von mehr als 4,5 Millionen Kunden in über 120 Ländern genutzt.

Mehr als 14.000 Kunden, von Start-Ups bis hin zu globalen Unternehmen (darunter Boot Barn, Grant Thornton, Telefónica, Lufthansa Systems und Toyota), vertrauen auf Emburse, um schnellere und klügere Entscheidungen zu treffen und Geschäftsreisenden lange Nächte und Wochenenden mit mühseligen Auslagenberechnungen zu ersparen.

Weitere Informationen über Emburse gibt es auf emburse.com. Alternativ kann man das Unternehmen über die Telefonnummer 877-EMBURSE erreichen oder den Social-Media-Kanälen der Organisation unter @emburse folgen.

Über TransferWise

TransferWise ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das an der besten Lösung arbeitet, um Geld schnell, einfach und günstig um den Globus zu bewegen. Egal, ob du Geld in ein anderes Land versendest, im Ausland lokal bezahlst oder internationale Zahlungen im Geschäftsverkehr tätigst, TransferWise Mission ist es, dein Leben einfacher zu machen und Geld zu sparen.

Im Jahr 2011 von Taavet Hinrikus und Kristo Käärmann gegründet, zählt das Unternehmen heute zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen weltweit. Seither hat TransferWise rund eine Milliarde US-Dollar an Equity- und Secondary-Kapital von Investoren wie D1 Capital Partners, Lead Edge, Lone Pine, Vitruvian, IVP, Merian Chrysalis Investment Company Ltd, Andreessen Horowitz, Sir Richard Branson, Valar Ventures und Max Levchin von PayPal eingesammelt.

Mehr als acht Millionen Menschen nutzen TransferWise, um mehr als fünf Milliarden US-Dollar im Monat über Grenzen hinweg zu versenden. Jährlich wird so mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar gespart.