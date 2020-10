Emburse rationalise les remboursements de dépenses internationales en s’alliant avec TransferWise

LOS ANGELES et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Emburse, un leader global de la gestion de dépenses et des solutions de comptabilité automatisées, annonce le lancement de Emburse Global Reimbursements. Cette nouvelle solution, exécutée par TransferWise, le leader des paiements internationaux, crée un moyen plus rapide, moins cher et automatisé de rembourser les notes de frais des employés à travers de nombreux pays et devises.

Les organisations internationales sont depuis longtemps obligées de passer par le réseau SWIFT pour les paiements de leur compte entreprise à leurs employés. Cela demande souvent l'intervention de plusieurs banques intermédiaires dans le processus, ce qui entraîne souvent des frais cachés, des taux de change défavorables et des transferts lents. Emburse Global Reimbursements utilise les comptes bancaires locaux de TransferWise pour échanger des devises étrangères, permettant ainsi des frais peu élevés et transparents au taux de change moyen du marché. Emburse Global Reimbursements facilite les remboursements de notes de frais aux employés, et fournit aux organismes un processus de remboursement plus simple et plus pratique, tout en réduisant significativement les coûts.

« En tant qu’organisation globale ayant des centaines d'employés en 30 pays, les remboursements internationaux ont toujours été un souci majeur. Nous cherchons toujours à mieux soutenir nos équipes et à rendre nos processus internes plus efficaces », déclare Emily Murray, responsable comptable chez ClassPass. « Rembourser nos employés par Emburse Global Reimbursements nous permettra de réaliser des économies considérables, et d'aider nos employés, qui recevront leurs remboursements jusqu'à 90% plus rapidement qu'auparavant.

« Nous sommes enchantés de collaborer avec TransferWise pour améliorer l'expérience d'employés tout autour du globe. Avec notre nouvelle offre Emburse Global Reimbursements, les employés peuvent désormais être défrayés en quelques minutes et non en quelques jours, leur donnant ainsi plus de tranquillité d'esprit et un meilleur flux monétaire » indique Eric Friedrichsen, PDG d'Emburse. « De plus, cela bénéficie aussi aux organisations : il leur est plus facile, rapide et moins coûteux de rembourser leurs employés internationaux. Les entreprises peuvent économiser plus de 60 % sur leurs coûts généraux de transferts internationaux, avec des frais transparents et sans marge prélevées sur le taux de change. »

« Plus de 8 millions de particuliers et d'entreprises autour du monde utilisent TransferWise pour déplacer plus de 4 milliards d’euros à travers les frontières tous les mois » dit Kristo Käärmann, co-fondateur et PDG de TransferWise. « Nous lançons ce partenariat avec Emburse pour que les entreprises puissent désormais obtenir la vitesse et les faibles prix de TransferWise directement depuis leur système de gestion des dépenses. Cela va aider les clients d'Emburse à économiser des millions de dollars par an en frais de virements internationaux, tout en permettant à leurs employés d'être défrayés bien plus rapidement et facilement qu'auparavant ».

Friedrichsen rajoute : « L’objectif d’Emburse Pay, notre suite de solutions de paiements internationaux, est de simplifier, automatiser et contrôler les dépenses des entreprises. Emburse Global Reimbursements est l'une des manières par laquelle nous accomplissons cet objectif. Je suis ravi d’établir des partenariats clés comme celui-ci pour fournir à nos clients et à leurs employés des solutions qui transformeront radicalement leur expérience des paiements et des dépenses internationaux. »

À propos d'Emburse

Emburse humanise le travail en permettant aux voyageurs d'affaires, aux professionnels de la finance et aux directeurs financiers d'éliminer les tâches manuelles et chronophages pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus.

Emburse rassemble des solutions d'automatisation des dépenses et des comptes fournisseurs, notamment Abacus, Captio, Certify, Chrome River, Nexonia et Tallie. Les offres innovantes de l’entreprise, qui sont adaptées au secteur, à la taille d’entreprise et à la zone géographique, font confiance à plus de 4,5 millions d’utilisateurs dans plus de 120 pays.

Plus de 14000 clients - des startups ainsi que des entreprises mondiales, comme Boot Barn, Grant Thornton, Telefónica, Lufthansa Systems et Toyota - font confiance à Emburse pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes, permettre aux voyageurs d'affaires de retrouver les nuits et les week-ends perdus à gérer les dépenses fastidieuses et contribuer à améliorer la vie des utilisateurs - et de leur entreprise -.

Pour plus d'informations sur Emburse, visitez emburse.com, appelez le 877-EMBURSE ou suivez nous sur les réseaux sociaux: @emburse.

À propos de TransferWise

TransferWise est une entreprise technologique mondiale qui met au point le meilleur moyen de transférer de l'argent dans le monde entier. Que vous envoyiez de l'argent vers un autre pays, dépensiez de l'argent à l'étranger ou réalisiez et receviez des paiements professionnels à l'international, TransferWise a pour mission de vous rendre la vie plus simple et de vous faire économiser de l'argent.

Co-fondé par Taavet Hinrikus et Kristo Käärmann, TransferWise a été lancé en 2011. C'est l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au monde, ayant levé plus d'un milliard de dollars en transactions primaires et secondaires auprès d'investisseurs tels que D1 Capital Partners, Lead Edge, Lone Pine, Vitruvian, IVP, Merian Chrysalis Investment Company Ltd, Andreessen Horowitz, Sir Richard Branson, Valar Ventures et Max Levchin de PayPal.

Plus de huit millions de personnes utilisent TransferWise, qui traite plus de 4 milliards d’euros de transferts transfrontaliers chaque mois, ce qui permet aux clients d'économiser plus d'1 milliard d’euros par an.