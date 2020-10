Displays von Ynvisible werden in das Embedded-Systems-Angebot von HyPrint integriert

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen" oder „Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) freut sich, eine Zusammenarbeit mit der HyPrint GmbH, einem deutschen High-Tech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf integrierten Systemen, Dienstleistungen und Lösungen für gedruckte und hybride Elektronik, ankündigen zu können, um die nächste Generation von Smart Objects und Labels in Verbindung mit Cloud-Computing zu produzieren. HyPrint wird von nun an die elektrochromen (EC) Displays von Ynvisible als Sichtanzeige für die hybriden auf Elektronik basierenden Lösungen anbieten, welche sie für ihre Kunden entwirft.

Die HyPrint GmbH mit Sitz in Heidelberg, Deutschland, entwickelt ganzheitliche Systeme und Lösungen für die Logistik-, Pharma- und Verpackungsindustrie. Durch die Kooperation vereinen die Unternehmen ihre sich ergänzenden Kenntnisse, Kapazitäten und Technologien im Bereich gedruckter elektronischer Funktionalitäten mit Embedded System Engineering.

„Es ist aufregend zu sehen, wie HyPrint unsere Displaytechnologien in sein Systemangebot integriert. Durch das Bündeln unserer Kräfte möchten wir nicht nur ultrasmarte und kosteneffiziente Produkte für industrielle Internet-of-Things(IoT)-Anwendungen, sondern auch für alltägliche Smart Objects anbieten”, sagte Carlos Pinheiro, CTO von Ynvisible Interactive Inc. „Ynvisible verfolgt sein Ziel, zu einem führenden Unternehmen im Bereich innovativer funktioneller Drucktechnologien und vor allem gedruckter Sichtanzeigen für das IoT mit unseren hochmodernen EC-Materialien und Displaylösungen zu werden. Unsere Zusammenarbeit mit Experten für hybride Elektroniklösungen in Verbindung mit Cloud-Computing-Fähigkeiten ist die perfekte Kombination, um die besten eingebetteten intelligenten Lösungen auf dem Markt zu schaffen und bereitzustellen.”

Durch seine synergistischen Fähigkeiten wird das Unternehmen seinen Kunden Lösungen liefern, welche die Integration von Funktionalitäten mit höherer Wertschöpfung in herkömmliche Produkte ermöglichen. Das Ziel ist es, die erweiterten Funktionalitäten zu Preisen anzubieten, welche die Gesamtbetriebskosten der Kunden im Vergleich zu alten Lösungen senken. Bei der Zusammenarbeit wird sich Ynvisible auf EC-Tinten und die EC-Produktion konzentrieren, während HyPrint sein Augenmerk auf die hybriden gedruckten flexiblen Systeme (in Form von Smart Objects und Smart Labels) seiner Produkt-/Technologiepalette mehrerer Sensoren legen wird, einschließlich der Backend-Lösung zur Verwaltung aller Informationen über smarte Produkte weltweit.

„HyPrint ist begeistert, mit Ynvisible zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation von smarten gedruckten Produkten zu produzieren”, sagte Dr. Martin Gutfleisch, Managing Director der HyPrint GmbH. „Wir freuen uns darauf, unsere Ingenieur- und Technikteams darauf anzusetzen und neuartige und effektive Lösungen zu produzieren, welche die Nutzererfahrung verbessern werden, während sie Geld, Zeit und Aufwand sparen.”

HyPrint und Ynvisible werden im Südwesten von Deutschland, einem regional starken Gebiet mit einer robusten Umgebung für Spezialdruck und Spezialtinten, regional zusammenarbeiten.

YNVISIBLE KÜNDIGT NEUE WEBSEITE AN

Ynvisible meldet außerdem, dass es eine neue aktualisierte Webseite unter folgender URL eingerichtet hat: www.ynvisible.com. Durch das Update hat das Unternehmen verbesserte Funktionalitäten zum Online-Kauf seiner Produkte und Dienstleistungen eingeführt.

Am 19. Mai 2020 hat Ynvisible die Übernahme des Geschäfts für gedruckte elektrochrome Displays von rdot AB angekündigt. Der Abschluss hat den Kundenstamm von Ynvisible erweitert, die Unternehmensabsätze und das Marketing-Team gestärkt und neue Vermögenswerte für sein digitales Marketing und seine Produktkreation mit sich gebracht. Die neue Webseite von Ynvisible spiegelt auch diese errungenen Fähigkeiten wider.

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN DURCH DAS INVESTOREN-UPDATE

Das Unternehmen kündigt ebenso an, dass es am Donnerstag, den 22. Oktober 2020, um 11 Uhr (11:00 a.m.) CET und 11 Uhr (11:00 a.m.) EST Webinarsitzungen zur Information der Investoren ausrichten wird. Die Unternehmensführung wird aktuelle Entwicklungen, Neuigkeiten und weitere Informationen, die kürzlich vom Unternehmen veröffentlicht wurden, einschließlich die Zusammenarbeit mit der Evonik Creavis GmbH, die Übernahme von rdot AB's elektrochromen Displaygeschäft, die Zusammenarbeit mit NXN Licensing, erörtern sowie auf die letzten Kundenneuigkeiten zurückblicken. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ynvisible.com/news-inspiration/stay-informed-at-the-things-alive-investor-update

Die Unternehmensführung wir die aktualisierte Corporate Presentation von Ynvisible als Grundlage des Webinars nutzen. Die Präsentation steht unter https://www.ynvisible.com/investors zum Download zur Verfügung.

Über HyPrint GmbH

Durch die Kombination von Fachkenntnissen im Bereich Drucktechnologie, Werkstoffkunde und Embedded Systems Engineering schafft HyPrint Hybrid Electronics eine fachübergreifende Synergie zur Bereitstellung ganzheitlicher Systeme, bei denen der Einsatz der gedruckten Elektronik für viele Anwendungen eine Hebelwirkung hat.​

Weitere Informationen über HyPrint finden Sie unter www.hyprint.de

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Angesichts der Vorteile hinsichtlich der Kosten und des Stromverbrauchs gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge („IoT”) und von Smart Objects. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Statuen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete“ Aussagen gedeutet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potentiell“ und ähnliche Ausdrücke kenntlich gemacht werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl Ynvisible Interactive Inc. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Ynvisible Interactive Inc. zum Zeitpunkt der Äußerung der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ynvisible Interactive Inc. keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.