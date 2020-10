FutureOn assegura investimento do Bentley Acceleration Fund para digitalização de óleo e gás

OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--A FutureOn, empresa norueguesa de software de crescimento rápido que trabalha com um extenso portfólio de empresas de energia globais, anunciou hoje que garantiu um investimento do Bentley Acceleration Fund e criou uma parceria estratégica com a Bentley Systems, com sede nos Estados Unidos, para acelerar a digitalização da indústria de óleo e gás.

FutureOn e Bentley Systems (Nasdaq: BSY), a companhia de infraestrutura de software de engenharia, combinarão o premiado aplicativo de desenho de campo (FieldAP) da FutureOn e sua plataforma de colaboração centrada em API (FieldTwin) com a plataforma iTwin da Bentley para oferecer aos clientes uma solução gêmea digital de próxima geração capaz de conduzir metodologias de design em desenvolvimento de projeto ascendente para a próxima década. As plataformas da FutureOn e da Bentley usam padrões abertos da Web para facilitar a complexa integração e personalização, e as ofertas combinadas já estão sendo implantadas na exploração e trabalhos de produção.

"Este é um marco significativo para a FutureOn que vai orientar consideravelmente o crescimento de nossos negócios ao estender o seu alcance", disse o CEO da FutureOn, Paal Roppen. "Além disso, embora trabalhemos ligados à Bentley, manteremos nossa neutralidade como um vendedor de software independente com um claro mandato para oferecer a nossos clientes uma plataforma digital totalmente aberta e orientada por normas. Essa flexibilidade apoia os desejos de nossos clientes para tomar decisões colaborativas remotas em um tempo crítico para a indústria de óleo e gás."

A FutureOn emergiu da altamente respeitada agência de visualização 3D Xvision, com mais de 20 anos de experiência em engenharia visual, especificamente no domínio submarino de óleo e gás. Em 2019 o FieldAP da FutureOn recebeu o prêmio OTC Spotlight on New Technology de melhor inovação de software na indústria de óleo e gás. Mais recentemente, a empresa lançou a plataforma de dados baseados na nuvem FieldTwin, que oferece integrações API centralizadas a muitas das ferramentas de análise de dados e simulação de engenharia líderes. Quando combinado com o FieldTwin, o FieldAP possibilita a colaboração remota interdisciplinar para projeto e desenvolvimento de gêmeos digitais submarinos.

"A FutureOn cresceu rapidamente e alcançou uma posição de liderança no setor em curtíssimo tempo graças a movimentos ousados como esse", disse Roppen. "Hoje, a digitalização é mais importante do que nunca para a indústria de óleo e gás à medida que persistem as desafiadoras condições de mercado. Tecnologias inovadoras e revolucionárias como essas que desenvolvemos junto com a Bentley vão preencher um vazio emergente."

"Estamos ansiosos por essa nova oportunidade de colaborar com a FutureOn para fornecer a avançada tecnologia gêmea digital para a indústria de óleo e gás, e especialmente pela adição da experiência submarina", disse Ken Adamson, vice-presidente de integração de design da Bentley. "Combinar nosso projeto, modelagem e experiência de análise com a perspicácia de visualização e gestão de dados da FutureOn para ajudar a construir gêmeos digitais submarinos possibilitará aos nossos usuários melhorarem ainda mais seu desempenho, operações e lucratividade de engenharia."

Para mais informações sobre a FutureOn, sua plataforma FieldTwin ou o trabalho da empresa com a Bentley Systems, visite www.futureon.com.

Sobre o Bentley Systems Acceleration Fund

O Bentley Systems Acceleration Fund foi fundado em 2020 para investir em participantes novos e crescentes em ecossistemas abertos para avançar a infraestrutura de gêmeos digitais. O Bentley Systems Acceleration Fund foi constituído para acelerar a criação e curadoria de gêmeos digitais e para proporcionar tecnologias e inovações assim habilitadas ao apoiar novos empreendimentos, fazendo investimentos minoritários e adquirindo e expandindo integradores digitais. Entre seus investimentos até hoje estão a Digital Water Works, Digital Construction Works, Virtuosity e The Cohesive Companies. O diretor de aceleração Santanu Das dá as boas-vindas a questões de potenciais participantes do ecossistema em www.bentleyaccelerationfund.com.

Sobre a FutureOn

A FutureOn é uma jovem e ágil empresa de software norueguesa apaixonada por inovação e com a cabeça cheia de ideias criativas. Eles trazem uma bancada de pensadores inteligentes que receberam conteúdo de apelo visual para a indústria de óleo e gás por muitos anos e que agora dirigiram aquela habilidade criativa para a plataforma de software. A plataforma chamada de FieldTwin é a forma desafiadora com que os engenheiros de óleo e gás estão vendo todo o seu mundo e colaborando de uma forma que eles nunca teriam considerado no passado. Para saber mais, acesse www.futureon.com.

