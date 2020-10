DISH a choisi le logiciel sur catalogue de Hansen pour appuyer ses services 5G

ENGLEWOOD, Colorado--(BUSINESS WIRE)--DISH (NASDAQ : DISH) a annoncé aujourd’hui avoir choisi les solutions logicielles sur catalogue de Hansen Technologies pour construire le premier réseau 5G cloud-native du pays compatible avec la norme O-RAN. Ces solutions comprennent un catalogue de produits et de services, construit à partir d’API ouvertes, qui s’intégrera parfaitement aux systèmes des clients et du réseau de DISH.

« Le catalogue unifié de Hansen est un élément clé au sein de la plateforme 5G de DISH, car il permet d’introduire et de gérer les produits et services en temps voulu, ainsi que de réaliser des prototypes et de lancer rapidement des offres innovantes sur le marché », a déclaré Atilla Tinic, directeur des systèmes d’information de DISH.

« Hansen a démontré sa capacité à s’adapter rapidement à une clientèle 5G en pleine expansion », a ajouté Stephen Bye, vice-président directeur, directeur commercial de DISH. « Nous avons hâte de travailler avec leur équipe pour apporter nos services de réseau cloud-native à nos clients. »

« Cet accord avec DISH témoigne de la valeur de notre suite logicielle Create-Deliver-Engage. Elle leur permettra une véritable approche par catalogue, de la création de nouveaux services 5G à la commande et à l’activation de ces services sur leur réseau 5G virtualisé », a déclaré Andrew Hansen, président-directeur général international de Hansen Technologies. « Nous sommes extrêmement heureux de soutenir DISH dans ce programme très important, pendant qu’ils continuent à construire le premier réseau sans fil 5G cloud-native des États-Unis. »

Dans le cadre de cet accord, Hansen mettra sa suite Create-Deliver-Engage à la disposition de DISH. La suite, qui comprend le catalogue unifié, le CPQ et la gestion des commandes, se compose d’applications basées sur le cloud qui permettront à DISH d’automatiser ses processus BSS et OSS, d’appuyer l’exécution et la création de devis en temps réel et d’accélérer l’introduction de nouveaux services et modèles commerciaux basés sur la 5G.

À propos de DISH

DISH Network Corporation est une société de connectivité. Depuis 1980, elle joue un rôle de force perturbatrice, stimulant l’innovation et la valeur pour les consommateurs. Par le biais de ses filiales, la société offre des divertissements télévisés et une technologie primée à des millions de clients, grâce à son service satellite DISH TV et son service de streaming SLING TV. En 2020, la société est devenue un opérateur de téléphonie sans fil à l’échelle nationale aux États-Unis grâce à l’acquisition de Boost Mobile. DISH continue d’innover dans le domaine du sans-fil, construisant le premier réseau 5G cloud-native et conforme à la norme O-RAN du pays. DISH Network Corporation (NASDAQ : DISH) est une société figurant au classement Fortune 250.

À propos de Hansen

Hansen Technologies (ASX : HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Disposant de bureaux et de centres de développement dans le monde entier, dont quatre bureaux aux États-Unis, Hansen met sa gamme de logiciels primés à la disposition de plus de 550 clients répartis dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données client, et à contrôler la gestion de revenus critiques et les processus d’assistance à la clientèle.

