DISH sceglie il software catalog-driven di Hansen a supporto dei servizi 5G

ENGLEWOOD, Colorado (USA)--(BUSINESS WIRE)--DISH (NASDAQ:DISH) ha annunciato in data odierna di avere selezionato le soluzioni software catalog-driven di Hansen per la realizzazione della prima rete 5G Open RAN e cloud-based del Paese. Dette soluzioni comprendono un catalogo di prodotti e servizi, realizzato a partire da API aperte, che si integreranno senza soluzione di continuità con i sistemi di rete e clienti di DISH.

"Il catalogo unico di Hansen è una componente fondamentale nell'ambito della piattaforma 5G di DISH: rende possibile l'introduzione tempestiva di prodotti e servizi e la loro gestione, oltre a permettere la sperimentazione di prototipi e il lancio di offerte innovative sul mercato in tempi brevi", ha dichiarato Atilla Tinic, Responsabile dell'informazione presso DISH.

"Hansen ha una capacità comprovata di espansione in tempi brevi in risposta a una base clienti 5G in rapida crescita", ha aggiunto Stephen Bye, Vicepresidente esecutivo e Direttore commerciale presso DISH.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.