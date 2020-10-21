Ooredoo Algeria借助SIAE MICROELETTRONICA將其無線行動通訊回傳速率提高至10Gbps

米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--行動通訊服務領域的領導者Ooredoo與一流的行動通訊回傳微波和毫米波無線電供應商SIAE MICROELETTRONICA一起在該國創造了另一項紀錄——將行動回傳容量提高到10Gbps。

Ooredoo Algeria不斷致力於擴大其行動通訊回傳容量，以建立該地區科技上最先進的傳輸基礎設施之一。最新的成就來自於數千兆位元基礎設施持續進行的e頻段和多頻段回傳升級計畫。

透過將使用國家允許的最大通道頻寬(1 GHz)運行的現有鏈路升級為透過單根天線傳輸的2+0配置，可以有效地將鏈路容量增加一倍，從而實現10Gbps鏈路。

Ooredoo Algeria傳輸工程負責人Abdelkrim Melab表示：「投資新科技是建立能夠抵禦意外狀況的韌性網路的基礎。」，他補充道：「這離不開SIAE MICROELETTRONICA的技術及其為我們提供的專業服務。」

SIAE MICROELETTRONICA非洲銷售主管Nicola Bonzanino表示：「我們很高興能透過我們的經驗幫助Ooredoo實現他們的連接願景。」

關於SIAE MICROELETTRONICA

無線傳輸科技領域的領導者SIAE MICROELETTRONICA致力於提供先進的微波和毫米波傳輸、軟體和網路服務解決方案。SIAE MICROELETTRONICA設計和生產其專有的射頻元件，公司內部配有射頻實驗室和無塵室設施。透過對SDN和AI/ML的最新投資，我們為行動營運商提供完整的工具包以實現5G回傳。更多資訊請造訪：www.siaemic.com。

關於Ooredoo Algeria：

Ooredoo Algeria是Ooredoo Telecommunications Group旗下的阿爾及利亞子公司，於2004年8月開始在阿爾及利亞營運，為企業和個人提供3G和4G行動通訊服務。截至2019年12月31日，Ooredoo Algeria的營業額達到820億阿爾及利亞第納爾(DZD)，用戶人數超過1260萬。Ooredoo Algeria是唯一一家在阿爾及利亞的48個省提供4G服務的行動營運商。

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