Ooredoo Algeria通过SIAE MICROELETTRONICA将其无线移动回传速率提高至10Gbps

米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--移动服务领域的领导者Ooredoo携手领先的移动回传微波和毫米波无线电供应商SIAE MICROELETTRONICA，在该国创造了另一项纪录——将移动回传容量提高到10Gbps。

Ooredoo Algeria不断致力于将其移动回传容量最大化，以建立该地区技术上最先进的传输基础设施之一。最新的成就来自于实施中的向多千兆位基础设施的e频段和多频段回传升级计划。

通过将使用国家允许的最大信道带宽(1 GHz)运行的现有链路升级为通过单根天线传输的2+0配置，可以有效地将链路容量增加一倍，从而实现10Gbps链路。

Ooredoo Algeria传输工程负责人Abdelkrim Melab表示：“投资新技术是构建能够抵御意外状况的弹性网络的基础。”，然后补充道：“这离不开SIAE MICROELETTRONICA的技术及其为我们提供的专业服务。 ”

SIAE MICROELETTRONICA非洲销售主管Nicola Bonzanino表示：“我们很高兴能借助我们的经验帮助Ooredoo实现他们的连接愿景。”

关于SIAE MICROELETTRONICA

无线传输技术领域的领导者SIAE MICROELETTRONICA致力于提供先进的微波和毫米波传输、软件和网络服务解决方案。SIAE MICROELETTRONICA设计和生产其专有的射频元件，公司内部配有射频实验室和无尘室设施。通过对SDN和AI/ML的最新投资，我们为移动运营商的5G回传实现提供完整的工具包。更多信息请访问：www.siaemic.com。

关于Ooredoo Algeria：

Ooredoo Algeria是Ooredoo Telecommunications Group旗下的阿尔及利亚子公司，于2004年8月开始在阿尔及利亚运营，为企业和个人提供3G和4G移动服务。截至2019年12月31日，Ooredoo Algeria的营业额达到820亿阿尔及利亚第纳尔(DZD)，用户人数超过1260万。Ooredoo Algeria是唯一一家在阿尔及利亚的48个省提供4G服务的移动运营商。

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