MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Datasite® (het “Bedrijf”), is een overeenkomst aangegaan om te worden overgenomen door fondsen beheerd door CapVest Partners LLP (“CapVest”), een internationale private-equityfirma.

Datasite, met hoofdkantoor in Minneapolis, is een toonaangevende SaaS-provider voor de mergers & acquisitions (M&A) -sector, met meer dan 750 medewerkers op 25 locaties in 13 landen. In de afgelopen vijf jaar heeft Datasite een snelgroeiend klantenbestand opgebouwd in meer dan 180 landen en zijn bekroonde producten en diensten maken het tot een echte wereldspeler in deze markt. In 2019 verhoogde Datasite de omzet met meer dan 30% omdat het bijna 10.000 deals mogelijk maakte.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.