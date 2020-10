MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Datasite® (la “Società”) ha siglato un contratto che ne prevede l’acquisizione da parte di fondi gestiti da CapVest Partners LLP (“CapVest”), una società di private equity internazionale.

Datasite, che ha sede a Minneapolis, è una delle principali software house creatrice di soluzioni SaaS per il settore fusioni e acquisizioni (M&A), con oltre 750 dipendenti in 25 sedi in 13 paesi. Negli ultimi cinque anni ha sviluppato una clientela in rapida crescita in più di 180 paesi e i suoi prodotti e servizi pluripremiati ne fanno un player veramente globale in questo settore. Nel 2019, Datasite ha realizzato un aumento delle entrate superiore al 30% facilitando quasi 10.000 accordi.

