Datasite unterzeichnet Vereinbarung über Erwerb durch CapVest

MINNEAPOLIS, USA--(BUSINESS WIRE)--Datasite® (das „Unternehmen“), hat eine Vereinbarung über den Erwerb durch Fonds abgeschlossen, die von CapVest Partners LLP („CapVest“), einer internationalen Private-Equity-Firma, verwaltet werden.

Datasite unterhält seinen Hauptsitz in Minneapolis, USA, und ist ein führender SaaS-Anbieter für die M&A-Branche (Mergers & Acquisitions) mit mehr als 750 Mitarbeitern an 25 Standorten in 13 Ländern. In den letzten fünf Jahren hat Datasite einen rasant wachsenden Kundenstamm in über 180 Ländern aufgebaut und ist mit seinen preisgekrönten Produkten und Dienstleistungen ein wahrer globaler Akteur in diesem Segment. Im Jahr 2019 steigerte Datasite seinen Umsatz um mehr als 30 Prozent und unterstützte fast 10.000 Transaktionen.

Die Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein für Datasite dar, da sie Händlern weltweit ermöglicht, ihren Erfolg über den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion zu gewährleisten – einschließlich der zentralen Due-Diligence-Anwendung Datasite Diligence™, der Anwendung zur Unterstützung der Vorbereitung von Transaktionen, Datasite Prepare™, der Anwendung zur Optimierung des Marketingprozesses in der Frühphase, Datasite Outreach™ sowie der ersten speziellen Anwendung für die Käuferseite, Datasite Acquire™.

„Dies ist ein aufregender Tag für die gesamte Datasite-Familie – Mitarbeiter, Kunden und Industriepartner – und festigt die Marktposition des Unternehmens als führender SaaS-Anbieter für die globale M&A-Community“, so Rusty Wiley, CEO, Datasite. „Wir verfügen über die besten Mitarbeiter und die beste Technologie, um die Transaktionen schneller, einfacher und sicherer zu machen. Die langjährige Erfolgsbilanz von CapVest bei der Anpassung von Größe und Umfang ihrer Portfoliounternehmen und die Unterstützung bei der Entfaltung ihres Potenzials macht sie zu einem vielversprechenden Partner für unsere nächste Wachstumsphase. Wir freuen uns darauf, neue Produkte anzubieten, die den drängendsten Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden und ihre Effizienz steigern.“

Christopher Campbell, Partner von CapVest, fügt an: „Rusty und das Team haben bei der Transformation von Datasite in eine führende Plattform, die unverzichtbare Serviceleistungen für Händler auf der ganzen Welt bietet, hervorragende Arbeit geleistet. Mit der jüngsten Markteinführung der Produkte Prepare, Outreach und Acquire, die das Diligence-Flaggschiff des Unternehmens ergänzen, stellt Datasite eine umfassende Lösung für die Dealmaker-Community bereit. Wir freuen uns darauf, weitere innovative Produkte auf den Markt zu bringen, um die Kundenbedürfnisse auch in Zukunft optimal zu erfüllen.“

Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Datasite, und Akin Gump Strauss Hauer Feld fungierte als Rechtsberater des Unternehmens.

CapVest wurde von William Blair (Finanzberater), Kirkland & Ellis LLP (Rechtsberatung), KPMG LLP (Finanz- und Due-Diligence-Prüfung), GRAPH Strategy (kommerzielle Due-Diligence-Prüfung) und West Monroe Partners (technische Due-Diligence-Prüfung) beraten.

Die Transaktion unterliegt den üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2020 abgeschlossen.

Über Datasite

Datasite ist ein führender SaaS-Anbieter für die M&A-Branche und gibt Dealmakern auf der ganzen Welt die Tools an die Hand, die sie für den Erfolg über den gesamten Transaktionslebenszyklus hinweg benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.datasite.com

Über CapVest

CapVest ist ein führender internationaler Private-Equity-Investor, der sich mit aufstrebenden Unternehmen zusammenschließt, die wichtige Güter und Dienstleistungen für die Umgestaltung ihrer Unternehmen liefern. Als aktiver und geduldiger Investor kann CapVest auf eine überzeugende Erfolgsbilanz beim Erreichen attraktiver Renditen verweisen, die durch eine enge Zusammenarbeit mit den Managementteams bei der Transformation von Größe und Maßstab seiner Portfoliounternehmen durch eine Kombination aus organischem und akquisitorischem Wachstum möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.capvest.co.uk

