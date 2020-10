Datasite Celebra Contrato a ser Adquirido pela CapVest

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Datasite® (a "Empresa"), assinou um contrato de aquisição de fundos administrados pela CapVest Partners LLP ("CapVest"), empresa internacional de capital privado.

Com sede em Minneapolis, a Datasite é uma provedora líder de SaaS para o setor de fusões e aquisições (M&A), com mais de 750 funcionários em 25 locais em 13 países. Nos últimos cinco anos, a Datasite construiu uma base de clientes em rápido crescimento em mais de 180 países, sendo que seus produtos e serviços premiados a tornam uma participante verdadeiramente global neste mercado. Em 2019, a Datasite aumentou a receita em mais de 30%, pois facilitou cerca de 10.000 negócios.

A transação representa um marco importante para a Datasite, que capacita os negociadores em todo o mundo com as ferramentas de que precisam para ter sucesso em todo o ciclo de vida da negociação, incluindo seu aplicativo principal de diligência devida, Datasite Diligence™, seu aplicativo para auxiliar na preparação de transações, Datasite Prepare™, seu aplicativo para otimizar o processo de marketing em estágio inicial, Datasite Outreach™, e o primeiro aplicativo dedicado de compra, Datasite Acquire™.

"Este é um dia de satisfação a toda a família da Datasite - funcionários, clientes e parceiros do setor - e solidifica ainda mais a posição da empresa como um provedor líder de SaaS à comunidade global de M&A", disse o Diretor Executivo da Datasite, Rusty Wiley. "Temos as melhores pessoas e a melhor tecnologia, tornando as transações mais rápidas, simples e seguras. O longo histórico da CapVest de transformar o tamanho e a escala de suas empresas de portfólio e permitir que potencializem seu potencial torna-a uma parceria atrativa para nossa próxima fase de crescimento. Estamos ansiosos em trazer novos produtos para atender aos pontos problemáticos de nossos clientes e aumentar a eficiência."

Christopher Campbell, parceiro da CapVest, acrescentou: "Rusty e a equipe fizeram um trabalho fantástico ao transformar a Datasite em uma plataforma de liderança, fornecendo serviços essenciais a negociadores em todo o mundo. Com o recente lançamento dos produtos Prepare, Outreach e Acquire para aumentar a oferta principal Diligence da empresa, a Datasite é o provedor de soluções abrangentes à comunidade de negociação. Estamos ansiosos em trazer produtos inovadores adicionais ao mercado para continuar a atender às necessidades dos clientes."

Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultoria financeira exclusiva da Datasite e Akin Gump Strauss Hauer Feld atuou como consultoria jurídica da Empresa.

A CapVest foi assessorada por William Blair (consultor financeiro), Kirkland & Ellis LLP (jurídico), KPMG LLP (financeiro e diligência devida), GRAPH Strategy (diligência devida comercial) e West Monroe Partners (diligência devida técnica).

A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais e às condições de fechamento, devendo ser concluída no quarto trimestre de 2020.

Para saber mais sobre a Datasite, acesse: www.datasite.com

Sobre a Datasite

A Datasite é um provedor líder de SaaS à indústria de fusões e aquisições, capacitando os negociadores em todo o mundo com as ferramentas de que precisam para ter sucesso em todo o ciclo de vida da negociação. Para mais informações, acesse www.datasite.com

Sobre a CapVest

A CapVest é um investidor internacional com liderança em capital privado que tem parceria com empresas ambiciosas que oferecem bens e serviços essenciais para transformar seus negócios. Como investidor ativo e passivo, a CapVest estabeleceu um forte histórico de sucesso na entrega de retornos atraentes, trabalhando em estreita cooperação com o gerenciamento na transformação do tamanho e escala de suas empresas de portfólio por meio de uma combinação de crescimento orgânico e de aquisição. Para mais informações, acesse www.capvest.co.uk

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.