Datasite conclut un accord visant son acquisition par CapVest

Datasite® (la « Société »), a conclu un accord visant son acquisition par des fonds gérés par CapVest Partners LLP (« CapVest »), une société internationale d'investissement privé.

Basée à Minneapolis, Datasite est un fournisseur SaaS de premier plan dans le secteur des fusions et acquisitions (F&A), avec plus de 750 employés répartis sur 25 sites dans 13 pays. Au cours des cinq dernières années, Datasite s'est constitué une clientèle en croissance rapide dans plus de 180 pays et ses produits et services primés en font un véritable acteur mondial sur ce marché. En 2019, Datasite a augmenté ses revenus de plus de 30 % en facilitant près de 10 000 transactions.

La transaction représente une étape importante pour Datasite, car elle fournit aux négociateurs du monde entier les outils dont ils ont besoin pour réussir tout au long du cycle de vie de la transaction, notamment avec son application principale de diligence raisonnable, Datasite Diligence™, son application d'aide à la préparation des transactions, Datasite Prepare™, son application d'optimisation du processus de commercialisation au stade initial, Datasite Outreach™, et la première application dédiée au côté achat, Datasite Acquire™.

« C'est une journée passionnante pour toute la famille Datasite - employés, clients et partenaires industriels - et elle consolide la position de l'entreprise en tant que fournisseur SaaS de premier plan pour la communauté mondiale des fusions et acquisitions », a déclaré Rusty Wiley, PDG de Datasite. « Nous disposons des meilleurs collaborateurs et de la meilleure technologie, ce qui rend les transactions plus rapides, plus simples et plus sûres. La longue expérience de CapVest en matière de transformation de la taille et de l'échelle des entreprises de son portefeuille et de réalisation de leur potentiel en fait un partenaire passionnant pour notre prochaine phase de croissance. Nous sommes impatients de proposer de nouveaux produits pour répondre aux besoins de nos clients et accroître leur efficacité ».

Christopher Campbell, partenaire de CapVest, a ajouté : « Rusty et son équipe ont fait un travail fantastique en transformant Datasite en une plateforme de premier plan qui fournit des services essentiels aux négociateurs du monde entier. Avec le lancement récent des produits "Prepare, Outreach, and Acquire" (préparer, diffuser et acquérir) destinés à augmenter l'offre phare de la société, Diligence, Datasite est le fournisseur de solutions complètes pour la communauté des négociateurs. Nous nous réjouissons de mettre sur le marché d'autres produits innovants et de continuer ainsi à répondre aux besoins des clients ».

Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Datasite, et Akin Gump Strauss Hauer Feld a servi de conseiller juridique à la société.

CapVest a été conseillée par William Blair (conseiller financier), Kirkland & Ellis LLP (conseiller juridique), KPMG LLP (due diligence financière), GRAPH Strategy (due diligence commerciale) et West Monroe Partners (due diligence technique).

La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles et devrait se conclure au cours du quatrième trimestre 2020.

Pour en savoir plus à propos de Datasite, veuillez consulter le site www.datasite.com

À propos de Datasite

Datasite est un fournisseur SaaS de premier plan pour le secteur des F&A, qui fournit aux négociateurs du monde entier les outils dont ils ont besoin pour réussir tout au long du cycle de vie de la transaction. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.datasite.com

À propos de CapVest

CapVest est un important investisseur international en capital-investissement qui conclut des partenariats pour transformer leurs activités. En tant qu'investisseur actif et patient, CapVest s'est forgé un solide bilan de succès grâce à des rendements attrayants dûs à une étroite collaboration avec la direction pour transformer la taille et l'ampleur des entreprises de son portefeuille grâce à une combinaison de croissance organique et de croissance par acquisition. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.capvest.co.uk

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.