Nathan's Famous kooperiert mit dem deutschen Produzenten Damhus

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Nathan's Famous, Inc., eine amerikanische Traditionsfirma, die seit mehr als 100 Jahren New Yorker Spezialitäten serviert, hat Damhus, einem deutschen Hersteller von Qualitätsfleischprodukten seit 1936, die Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb von Nathan's Famous Hot Dogs an Anbieter in ganz Europa erteilt.

„Wir glauben, dass unsere Partnerschaft mit Damhus eine Fülle von Vorteilen für die Marke Nathan's Famous bietet, von der kontinuierlichen Wachstumsmöglichkeit bis hin zu der Möglichkeit, unseren Fans in der Region Qualitätsprodukte anbieten zu können“, sagte James Walker, SVP für Restaurants. „Damhus ist ein Familienunternehmen, das wie Nathan's sowohl das Erbe als auch die Qualität seiner Produkte an erste Stelle setzt, und wir freuen uns, ein Teil der Fortsetzung dieser Tradition zu sein.“

Damhus produziert Nathan's All-Beef-Hot Dogs für sowohl Einzelhandels- als auch Gastronomiebetriebe in ganz Europa. Der Produzent wird immer wieder für seine preisgekrönte Spitzenqualität ausgezeichnet und ist dafür bekannt, die beste verfügbare Technologie sowohl in der Produktion als auch in Bezug auf Nachhaltigkeit einzusetzen und gleichzeitig die frischesten Zutaten vor Ort zu beziehen. Die hochmodernen Anlagen von Damhus sind außerdem in einer einzigartigen Position, um die Hot Dogs von Nathan herzustellen, die eine kalte Emulsion erfordern, ein Verfahren, das die Emulsionstemperatur auf 35 Grad begrenzt. In Verbindung mit den Produktionskapazitäten von Damhus, den Beziehungen zu Lieferanten und dem langjährigen Erbe des Unternehmens glauben wir, dass diese Vereinbarung das Wachstum von Nathan's Famous in ganz Europa erheblich vorantreiben wird. Damhus vertreibt derzeit die Produkte von Nathan in England, Italien und Irland.

„Wir waren in unserer Partnerschaft mit Nathan's Famous sehr erfolgreich und freuen uns darauf, unsere Produktions- und Vertriebskapazitäten weiter auszubauen“, erklärt Olaf Damhus, Inhaber und Geschäftsführer. „Unsere beiden Unternehmen haben eine starke Tradition darin, den regionalen Geschmack zu respektieren und gleichzeitig die Produktion auf internationaler Ebene zu fördern. Dank dieser Partnerschaft und dem Engagement von Damhus für Qualitätsprodukte und Nachhaltigkeit können die europäischen Verbraucher den Geschmack von New York genießen.“

Um mehr über Nathan's Famous zu erfahren, besuchen Sie www.nathansfamous.com

Über Nathan’s Famous

Nathan's ist ein Russell-2000-Unternehmen, das seine Produkte derzeit in 50 Bundesstaaten, dem District of Columbia, in Puerto Rico, auf den US-Jungferninseln, in Guam und in 11 anderen Ländern im Rahmen seines Restaurantsystems, seiner Gastronomie-Verkaufsprogramme und seiner Produktlizenzierungsaktivitäten vertreibt. Im vergangenen Jahr wurden über 700 Millionen Nathan's Famous Hot Dogs verkauft. Nathan's wurde auf Platz 22 der Forbes-Liste 2014 für die besten Kleinunternehmen Amerikas platziert und wurde im Oktober 2013 als bestes Kleinunternehmen im Bundesstaat New York gelistet. Für weitere Informationen über Nathan's besuchen Sie bitte unsere Website unter www.nathansfamous.com.

Über Damhus

Damhus ist ein Familienunternehmen in dritter Generation mit Sitz im Bundesland Nordrhein-Westfalen im Westen Deutschlands. Damhus ist ein Wurstspezialitätenunternehmen mit starkem regionalen Hintergrund und großer Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für den internationalen Markt. Damhus besitzt eine Vielzahl regelmäßig verliehener Auszeichnungen und Zertifikate für Produktionsqualität und Geschmack. Für weitere Informationen über Damhus besuchen Sie bitte www.damhus.de.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.