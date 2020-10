Global Processing Services poursuit sa croissance à l'international grâce à un investissement de Visa

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--L’un des plus importants fournisseurs de services de traitement des paiements, Global Processing Services (GPS), a bénéficié d'un investissement stratégique de la part de son partenaire stratégique Visa Inc., le leader mondial des paiements numériques. Soutenu par la société britannique de capitaux privés soutenant la croissance, Dunedin, cet investissement stratégique permettra d'accélérer l'expansion mondiale de GPS, après le succès du lancement de nouvelles banques et sociétés de technologies financières novatrices en Europe et en Asie du Sud-Est, notamment Revolut et Starling Bank.

Joanne Dewar, directrice générale de GPS, a commenté en ces termes: "Ce partenariat stratégique conclu avec Visa constitue un progrès extraordinaire dans le parcours de croissance de GPS. Il lui apporte la reconnaissance en tant que prestataire chevronné de confiance de services de traitement, et permet d'étendre encore davantage nos activités. Nous entretenons une excellente relation avec Visa dans le monde entier et sommes impatients de la développer encore par le biais de cette collaboration, qui servira de vitrine à nos deux capacités. GPS se concentre particulièrement sur la réussite de ses clients. Nous saisissons cette occasion pour mettre en valeur le rôle que nous jouons au coeur de l'histoire des sociétés de technologies financières."

GPS a prouvé être le Paytech Pioneer™ qui a déclenché la révolution dans le domaine des technologies financières, en donnant aux marques la possibilité d'offrir des expériences hyper-personnalisées aux utilisateurs, en permettant au titulaire d'une carte d'en contrôler la flexibilité. GPS est un fournisseur de services de traitement des paiements de premier plan qui, en raison de sa position stratégique, est en mesure d'aider les sociétés de technologies financières, les banques numériques et les fournisseurs de portefeuilles électroniques dans leur parcours de croissance - de la souplesse de la preuve de concept à une offre internationale entièrement mise à l'échelle.

Lan passé, grâce au soutien du UK Department for International Trade’s Fintech Bridges et du Singaporean Economic Development Board, GPS a élargi avec succès ses activités à la région APAC. La société a déjà fourni des programmes efficaces y compris Xinja, deuxième néobanque australienne à devenir une institution de dépôt autorisée, et WeLab Bank, première banque virtuelle de hongkongaise. GPS, qui a été choisie pour devenir l'un des fournisseurs de services de traitement des paiements privilégiés du programme APAC FinTech Fastrack de Visa, a collaboré étroitement avec Visa pour fournir une vitrine de nouvelle génération aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2021.

La société s'efforcera désormais de répéter, dans d'autres régions, ses réalisations européennes et APAC, car elle est l'un des processeurs privilégiés de Visa.

"L'ensemble de l'industrie des paiements évolue rapidement, ce qui a encore accéléré avec l'adoption accrue des paiements numériques, plus commodes que les transactions en espèces. Grâce aux innovations et à de solides partenariats, nous allons accélérer avec succès la fourniture de meilleures expériences financières à chaque client," a poursuivi Mme Dewar.

Kevin Jacques, vice- président de Visa Ventures, a ajouté: "GPS illustre parfaitement le fait que nous continuons d'investir et de nous associer à des sociétés qui offrent de remarquables capacités à l'écosystème et ont le potentiel de faire progresser l'industrie des paiements. Cette activité affiche un solide bilan, un leadership engageant et une croissance dans les régions clés. Nous estimons qu'elle va continuer de jouer un rôle de premier plan dans le domaine du traitement des paiements."

Kevin Murphy, PDG de Crosscard et représentant du Conseil stratégique des clients de GPS, a commenté en ces termes: "L'investissement réalisé par Visa est un appui retentissant des capacités de services de traitement de paiements de GPS dominantes sur le marché, car certaines des plus importantes marques numériques internationales ont tiré profit de sa capacité à lancer, rapidement et efficacement, des produits novateurs. Nous félicitons GPS pour son approche axée sur le client et sa souplesse inégalée, qui se sont avérées inestimables dans l'accélération de notre croissance en tant que l'un des principaux fournisseurs européens de solutions numériques de paiement. Nous remercions la société de nous avoir soutenus tout au long de notre parcours, alors que nous avons entamé un virage en direction d'une activité centrée sur l'émission de cartes.

"GPS s'étant affirmée en tant que pionnier du traitement des technologies financières, l'investissement de Visa constitue une étape naturelle et logique de son évolution qui l'amènera à devenir un chef de file mondial du traitement des paiements," a conclu M. Murphy.

Financial Technology Partners LP et FTP Securities LLC (FT Partners) ont agi à titre de conseiller financier et stratégique exclusif de GPS dans le cadre de cette transaction.

A propos de Global Processing Services (GPS)

Global Processing Services (GPS) est le partenaire de traitement des paiements fiable et reconnu des principales marques challengers d'aujourd'hui, notamment Revolut, Starling Bank et Curve.

Fondée en 2007, la plateforme hautement flexible et configurable de GPS accorde un pouvoir de contrôle aux Fintechs mondiales, aux banques numériques et aux portefeuilles électroniques, afin d’offrir des fonctionnalités étendues au titulaire de la carte.

La plateforme GPS est certifiée par Visa et Mastercard pour traiter et gérer toute transaction par carte de crédit, de débit ou prépayée dans le monde entier. Ses bureaux sont situés à Londres, Newcastle, Singapour et Sydney. Elle est équipée afin de répondre aux normes strictes exigées par les banques de premier rang et a intégré plus de 40 banques émettrices. GPS gère des programmes pour plus de 180 clients répartis dans 60 pays et traite plus de 150 devises.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.