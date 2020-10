Global Processing Services continua o crescimento internacional com Visa Investment

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--O principal emissor de processamento de pagamentos, Global Processing Services (GPS), garantiu um investimento estratégico com o parceiro Visa Inc., líder mundial em pagamentos digitais. Apoiado pelo crescimento da firma de private equity do Reino Unido, Dunedin, este investimento estratégico irá acelerar a expansão global da GPS, seguindo seu sucesso no lançamento de novos e inovadores fintechs e bancos digitais na Europa e no Sudeste Asiático, incluindo Revolut e Starling Bank.

Joanne Dewar, CEO da GPS, comentou: "Esta parceria estratégica com a Visa é um passo fantástico na jornada de crescimento da GPS, fornecendo reconhecimento como um provedor de processamento confiável e comprovado e estendendo ainda mais nosso alcance. Temos ótimos relacionamentos com a Visa em todo o mundo e esperamos continuar cada vez mais à medida que trabalhamos juntos para mostrar nossas capacidades. A GPS tem como foco único o sucesso do cliente e agradecemos a oportunidade de destacar o papel que desempenhamos no epicentro da história da fintech."

A GPS provou ser o Paytech Pioneer™ que impulsionou a revolução fintech, permitindo que as marcas forneçam experiências de usuário hiperpersonalizadas, colocando flexibilidade e controle nas mãos do titular do cartão. A GPS é um emissor de processamento líder posicionado para oferecer suporte a fintechs, bancos digitais e provedores de e-wallet em sua jornada de crescimento, desde a agilidade de uma prova de conceito até uma oferta global totalmente dimensionada.

Com o apoio do Fintech Bridges do Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cingapura, a GPS se expandiu com sucesso para a região APAC no ano passado e já entregou programas bem-sucedidos, incluindo Xinja, o segundo neobanco australiano a se tornar uma instituição de recebimento de depósitos autorizada, e WeLab Bank, o primeiro banco virtual interno em Hong Kong. Tendo sido selecionado como um dos emissores de processamentos preferencial para o programa APAC Fintech Fastrack da Visa, a GPS trabalhou em estreita colaboração com a Visa para oferecer uma vitrine da próxima geração para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Agora, a empresa buscará replicar suas realizações na Europa e APAC em outras regiões como um dos processadores preferidos da Visa.

"Todo o setor de pagamentos está evoluindo rapidamente, o que foi acelerado ainda mais com o aumento da preferência e conveniência por pagamentos digitais em vez de transações em dinheiro. Por meio de inovação e parcerias sólidas, aceleraremos com sucesso a entrega de melhores experiências financeiras para cada cliente", continuou Dewar.

O vice-presidente do Visa Ventures, Kevin Jacques, acrescentou: "a GPS é um exemplo de como continuamos a investir e fazer parcerias com empresas que fornecem recursos valiosos ao ecossistema e têm potencial para fazer avançar o setor de pagamentos. A empresa tem um forte balanço patrimonial, envolvendo liderança e crescimento nas principais regiões, e acreditamos que continuará a ser um facilitador importante para o processamento de pagamentos."

Kevin Murphy, CEO da Crosscard e representante da GPS Strategic Customer Council, comentou: "O Visa investment é um endosso retumbante das capacidades de emissor de processamento líder de mercado da GPS, com algumas das maiores marcas digitais globais tendo se beneficiado da sua capacidade de lançar produtos inovadores de forma rápida e confiável. Elogiamos a GPS por sua abordagem centrada no parceiro e flexibilidade incomparável, que têm sido inestimáveis para acelerar nosso crescimento como um dos principais fornecedores de soluções de emissão digital da Europa e por nos apoiar em nossa jornada enquanto nos concentramos em nosso negócio de emissão."

"Com a GPS tendo estabelecido seu lugar como o pioneiro no processamento de fintech, o investimento da Visa é um próximo passo natural e lógico em sua evolução para se tornar um líder global em processamento de pagamentos", concluiu Murphy.

Financial Technology Partners LP e FTP Securities LLC (FT Partners) serviram como consultores financeiro e estratégico exclusivos da GPS nesta transação.

Sobre a Global Processing Services (GPS)

Global Processing Services (GPS) parceira confiável e comprovada de processamento de pagamentos das principais marcas desafiadoras do mercado, incluindo Revolut, Starling Bank e Curve.

Fundada em 2007, a plataforma flexível e configurável da GPS coloca o controle firmemente nas mãos das fintechs, bancos digitais e e-wallets globais, permitindo que elas ofereçam uma rica funcionalidade ao portador do cartão.

A GPS é certificada por Mastercard e Visa para processar e gerenciar qualquer transação de cartão de crédito, débito ou pré-pago globalmente, com escritórios em Londres, Newcastle, Singapura e Sydney (Austrália). Ela está equipada para atender aos rigorosos padrões exigidos pelos bancos Tier 1 e se integrou a mais de 40 bancos emissores e opera programas para mais de 150 clientes em 60 países, usando mais de 150 moedas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.