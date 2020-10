LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Global Processing Services (GPS), de toonaangevende verwerker van betalingsverwerkers, heeft een strategische investering binnengehaald van de strategische partner Visa Inc., de wereldleider op het gebied van digitale betalingen. Gesteund door de Britse private-equityfirma Dunedin, zal deze strategische investering de wereldwijde expansie van GPS versnellen, na de succesvolle lancering van nieuwe en innovatieve fintechs en digitale banken in Europa en Zuidoost-Azië, waaronder Revolut en Starling Bank.

Joanne Dewar, Chief Executive Officer bij GPS, merkte op: “Deze strategische samenwerking met Visa is een fantastische stap in de GPS-groei, die zowel erkenning biedt als een vertrouwde en bewezen verwerkingsprovider en ons bereik verder uitbreidt. We hebben uitstekende relaties met Visa over de hele wereld en we kijken ernaar uit om deze kracht bij te zetten terwijl we samenwerken om onze beide capaciteiten te demonstreren. GPS is uniek gericht op klantensucces en we verwelkomen de kans om de rol die we spelen in het epicentrum van het fintech-verhaal onder de aandacht te brengen.”

