LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Il leader nell'elaborazione delle emissioni di pagamenti Global Processing Services (GPS) si è garantito un investimento strategico dal suo partner di primo piano Visa Inc., importante attore mondiale nel settore dei pagamenti digitali. Supportato da Dunedin, una società britannica di private equity per la crescita, questo investimento critico velocizzerà l'espansione globale di GPS dopo il successo ottenuto dall'azienda nel lancio di nuove fintech e banche digitali rivoluzionarie in Europa e nel sud-est asiatico, come Revolut e Starling Bank.

La signora Joanne Dewar, Chief Executive Officer presso GPS, ha commentato: "Questa collaborazione strategica con Visa rappresenta una splendida fase nel percorso di crescita di GPS; la nostra azienda viene infatti riconosciuta come fornitore di comprovati e affidabili servizi di elaborazione e può estendere ulteriormente il suo campo d'azione".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.