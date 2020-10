REPLY: Cluster Reply heeft een oplossing ontwikkeld voor de gezondheidsautoriteiten in Beieren om COVID-19-infectieketens te beheren

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, het onderdeel van de Reply Group dat is gespecialiseerd in Microsoft-technologie, heeft een digitale oplossing geleverd om gezondheidsautoriteiten in Beieren te ondersteunen bij het beheer van COVID-19-infectieketens. Het doel is om met gedigitaliseerde processen de infectieketens te beheersen, op te sporen en te doorbreken. Dit resulteert in concrete tijdwinst voor de gezondheidsautoriteiten en waardevolle ondersteuning van een zo volledig mogelijke traceerbaarheid.

De oplossing is gericht op gezondheidsautoriteiten en maakt het mogelijk om mensen die besmet zijn met het virus en eventuele personen die met hen in contact zijn geweest digitaal te beheren en te administreren. Het systeem legt nieuwe coronagevallen vast via een gebruiksvriendelijke interface om bekende infectieketens te controleren en nieuwe uitbraken te identificeren. Deze oplossing stelt gezondheidsautoriteiten in staat om de situatie in realtime te volgen, de dynamiek van de casusverspreiding te analyseren en onmiddellijk actie te ondernemen om individuele hotspots in een vroeg stadium te identificeren en te beheersen.

Via een zelfbedieningsportal, waartoe ze rechtstreeks toegang hebben na activering door hun volksgezondheidsdienst, kunnen geïnfecteerde personen dagelijks hun gezondheidstoestand melden (symptomendagboek) en de geschiedenis rapporteren van personen met wie ze in contact zijn geweest. Dit helpt de autoriteiten om het ontstaan van potentiële nieuwe infectieketens sneller te herkennen en de nodige maatregelen te nemen om deze te isoleren

De oplossing voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen voor gegevensverwerking. Het is ook mogelijk om het infectieketenbeheer individueel aan te passen aan de behoeften van een regio of gemeente.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen die zijn gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als netwerk van uiterst gespecialiseerde bedrijven, specificeert en ontwikkelt Reply bedrijfsmodellen die mogelijk zijn geworden door de nieuwe modellen op basis van big data, cloudcomputing, digitale media en het Internet of Things. Reply biedt adviezen, systeemintegratie en digitale services aan organisaties in de telecom- en mediasector, de industrie- en dienstensector, het bank- en verzekeringswezen en de publieke sector. www.reply.com

CLUSTER REPLY

Cluster Reply is gespecialiseerd in het leveren van Cloud-oplossingen op basis van het Microsoft Azure-platform. Cluster Reply is een internationale, bekroonde, Microsoft Gold-gecertificeerde partner met meer dan 20 jaar ervaring met de levering van oplossingen voor toepassingsontwikkeling, integratie en cloudinfrastructuur op basis van Microsoft-technologie. Het bedrijf levert een volledige cloudoplossing voor beheerde services; on-premise, hybride en cloud, zodat u uw bedrijf digitaal kunt transformeren met Microsoft Azure-cloud. Cluster Reply helpt klanten succesvol te zijn door in de ervaring opgedane kennis, vakbekwaamheid en best practice-richtlijnen te bieden voor het optimaliseren van bestaande IT-investeringen.www.cluster.reply.com

