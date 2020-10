REPLY: Cluster Reply a développé une solution de gestion de chaînes d’infection du Covid-19 pour les Autorités Sanitaires de Bavière

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, entité du Groupe Reply spécialisée dans les technologies liées à Microsoft, a trouvé une solution digitale pour aider les autorités sanitaires de Bavière dans la gestion des chaînes d’infection du Covid-19. Le but est d’utiliser des processus digitaux afin de contenir, tracer et mettre un terme aux chaînes d’infection. Cela résulte en un gain de temps concret pour les autorités sanitaires et le soutien précieux pour la traçabilité la plus complète.

La solution est destinée aux autorités sanitaires et permet la gestion numérique et la gestion des personnes infectées par le virus ainsi que les personnes avec lesquelles elles ont éventuellement été en contact. Le système permet de mettre en évidence les nouveaux cas de corona via une interface facile d’utilisation pour vérifier les chaînes d’infection connues et d’identifier de nouveaux foyers de contamination. Cette solution permet aux autorités sanitaires de surveiller la situation en temps réel, d’analyser la dynamique de propagation des cas et de prendre des actions immédiates pour identifier et contenir les zones sensibles à un stade précoce.

Via un portail en libre-service auquel les personnes infectées peuvent accéder directement après l’activation par leur département de santé publique, ils ont l’opportunité de signaler leur état de santé sur une base journalière (journal de symptômes) et établir un historique des personnes fréquentées. Ceci aide les autorités à reconnaître l’apparition de nouvelles chaînes d’infection potentielles plus rapidement et prendre ainsi les mesures nécessaires pour les isoler.

La solution répond aux normes sanitaires les plus strictes en matière de traitement des données. C’est aussi possible d’adapter individuellement la gestion de la chaîne d’infection aux besoins de l’état fédéral ou de la municipalité.

