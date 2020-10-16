PierianDx和Pillar Biosciences宣佈建立夥伴關係以支持精準癌症治療

聖路易和麻薩諸塞州納蒂克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的臨床基因體資訊學公司PierianDx和一流的次世代定序臨床腫瘤學公司Pillar Biosciences今天宣佈建立合作夥伴關係，使Pillar Biosciences能將其癌症檢測分析方法與PierianDx臨床基因體報告一起直接銷售。根據協定，PierianDx將把Pillar Biosciences PiVAT®生物資訊學產品線整合到PierianDx環境中，為用戶提供加快部署，包括針對特定檢測的變異篩檢，以生成同類最佳的臨床基因體學報告，提供完整的樣本至答案解決方案。

全世界實驗室都使用Pillar Biosciences檢測來識別癌症和其他疾病的關鍵基因變異。Pillar Biosciences標靶檢測套組採用專利富集化學SLIMamp®，採用最少樣本輸入，快速、自動放大單一試管中重疊的擴增子。Pillar Biosciences的互補型生物資訊學產品線PiVAT®提供更佳效率，減少複檢，允許對每種變異進行低頻變異調用，同時消耗有限的運算資源。PierianDx提供Clinical Genomics Workspace™，由直覺式軟體和強大的臨床知識庫組成，該知識庫將變異資訊轉換為高度結構化、完整的醫生可讀報告。

簡化NGS以及臨床基因體學解讀和報告，特別是對於複雜的檢測套組，仍然耗時而有挑戰性。將PierillaDx報告夾帶在Pillar Biosciences檢測套組中，結果將是針對每種檢測加以最佳化的開箱即用型臨床基因體報告。此外，該解決方案將透過安全的雲端實例提供給全球客戶，在歐洲地區，符合全球資料保護法規(GDPR)。結果是，全世界實驗室和醫療機構將擁有高度可靠的方法來為病患提供這些檢測，以進行精準診斷和治療。

Pillar Biosciences執行長Gang Song博士表示：「Pillar Biosciences的檢測可在簡化的工作流程中對所有變異類型進行可靠的檢測。透過變異篩檢最佳化並與PiVAT產品線整合，PierianDx正在簡化解讀和報告，這可為我們的客戶增添實質性的價值。」

PierianDx創辦人、技術和規劃長Rakesh Nagarajan, MD, PhD補充道：「我們很高興向Pillar Biosciences檢測提供這種支援。隨著市場轉向LDT領域更靈敏的檢測、一流的檢測製造商尋求體外診斷(IVD)批准，我們致力於處理解讀和報告流程不斷複雜化帶來的挑戰。」

關於PierianDx

PierianDx於2014年在聖路易華盛頓大學成立，專注於促進癌症診斷，使全世界醫療系統、實驗室和病患更容易獲得標靶治療藥物。其業界領先的臨床基因體學技術、CAP和CLIA認證實驗室、IVD就緒知識庫和報告解決方案、專業知識，為臨床治療各領域提供了整合度、可信賴度和合作性最高的方法。從實驗室基因體定序和生物醫學資訊學，到病患床邊的報告和決策支援，PierianDx促進了基因體學在臨床治療中的應用，加快了對抗體細胞癌症和遺傳性生殖細胞系疾病的行動。www.pieriandx.com。

關於Pillar Biosciences

Pillar Biosciences是臨床癌症診斷公司，總部位於美國麻薩諸塞州波士頓和中國上海。透過簡化的NGS工作流程，我們的自動化變異檢測技術可在快速周轉時間內提供可靠的結果。我們採用SLIMamp®和PiVAT®的產品可協助高通量參考實驗室和臨床腫瘤學實驗室提高診斷效率，從而使精準醫學走向實用。

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