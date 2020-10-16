PierianDx和Pillar Biosciences宣布建立伙伴关系以支持精准癌症治疗

圣路易斯和马萨诸塞州纳蒂克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的临床基因组信息学公司PierianDx和领先的下一代测序临床肿瘤学公司Pillar Biosciences今天宣布建立伙伴关系，使Pillar Biosciences能将其癌症定性方法与PierianDx临床基因组报告一起直接销售。根据协议，PierianDx将把Pillar Biosciences PiVAT®生物信息学产品线集成到PierianDx环境中，向用户提供加快部署，包括针对特定检测的变异过滤器，以生成同类最佳的临床基因组学报告，实现完整的样本至答案解决方案。

全世界实验室都使用Pillar Biosciences检测来识别癌症和其他疾病的关键基因变异。Pillar Biosciences靶向套检采用专利富集化学SLIMamp®，采用最少样本输入，快速、自动放大单个试管中重叠的扩增子。Pillar Biosciences补充生物信息学产品线PiVAT®优化效率，减少复检，允许对每种变异进行低频变异调用，同时消耗有限的计算资源。PierianDx提供Clinical Genomics Workspace™，由直观的软件和强大的临床知识库组成，该知识库将变异信息转换为高度结构化的、完整的医生可读报告。

简化NGS以及临床基因组学解读和报告，特别是对于复杂的套检，仍然耗时而有挑战性。通过将PierillaDx报告夹带在Pillar Biosciences套检中，结果将是针对每种检测优化过的开箱即用型临床基因组报告。此外，该解决方案将通过安全的云端实例提供给全球客户，在欧洲地区，符合全球数据保护法规(GDPR)。其结果是，全世界实验室和医疗机构将拥有高度可靠的方法来向患者提供这些检测，实现精准诊断和治疗。

Pillar Biosciences首席执行官Gang Song博士表示：“Pillar Biosciences的检测可在简化的工作流程中对所有变异类型进行可靠的检测。通过优化变异过滤器并与PiVAT产品线集成，PierianDx正在简化解读和报告，这可为我们的客户增添实质性的价值。”

PierianDx创始人、首席技术和规划官Rakesh Nagarajan, MD, PhD补充道：“我们很高兴向Pillar Biosciences检测提供这种支持。随着市场转向LDT领域更灵敏的检测、领先的检测制造商寻求体外诊断(IVD)批准，我们承诺应对解读和报告流程不断复杂化带来的挑战。”

关于PierianDx

PierianDx于2014年在圣路易斯华盛顿大学成立，专注于促进癌症诊断，使全世界医疗系统、实验室和患者更容易获得靶向治疗药物。其行业领先的临床基因组学技术、CAP和CLIA认证实验室、IVD就绪知识库和报告解决方案、专业知识，为临床治疗各领域提供了集成度、可信赖度和协作性最高的方法。从实验室基因组测序和生物医学信息学，到患者床边的报告和决策支持，PierianDx促进了基因组学在临床治疗中的应用，加快了抗击躯体癌症和遗传性种系疾病的斗争。www.pieriandx.com。

关于Pillar Biosciences

Pillar Biosciences是一家临床癌症诊断公司，总部位于美国马萨诸塞州波士顿和中国上海。通过简化的NGS工作流程，我们的自动化变异检测技术可在快速周转时间内提供可靠的结果。我们基于SLIMamp®和PiVAT®的产品可帮助高通量参考实验室和临床肿瘤学实验室提高诊断效率，从而使精准医学走向实用。

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