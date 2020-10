ROMA--(BUSINESS WIRE)--Baxter International Inc. (NYSE:BAX), leader globale nella terapia nutrizionale, supporta i risultati intermedi di uno studio prospettico in corso, “Persistent Hypermetabolism and Longitudinal Energy Expenditure in Critically Ill Patients with COVID-19 (LEEP-COVID) (ipermetabolismo persistente e dispendio energetico longitudinale in pazienti gravemente ammalati di COVID-19)”, volto a dimostrare il ruolo della calorimetria indiretta (CI) nella misurazione più accurata del fabbisogno nutrizionale dei pazienti affetti da COVID-19 durante il ricovero nelle unità di terapia intensiva (UTI). Lo studio, supportato da Baxter attraverso il finanziamento avviato da un ricercatore e recentemente pubblicato in Critical Care, è la prima analisi del dispendio energetico a riposo (resting energy expenditure, REE) longitudinale in pazienti gravemente ammalati di COVID-19 e ventilati meccanicamente.

