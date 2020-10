FLIR remporte un contrat supplémentaire de 26 millions USD en soutien au programme relatif aux véhicules de reconnaissance chimique, biologique et nucléaire de l’Armée américaine

FLIR is lead integrator in modernizing the U.S. Army’s Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle (NBCRV) system with improved and autonomous CBRN sensors. Earlier this year, soldiers at Fort Bliss, Texas employed a FLIR prototype in realistic battlefield scenarios to sense and rapidly avoid CBRN hazards. The new contract allows FLIR to continue developing the Sensor Suite and also will pair the NBCRV with a ground robotic vehicle to expand the system’s use with manned-unmanned teams. (Photo: Business Wire)

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé avoir remporté une modification de contrat de 26 millions USD en soutien au programme de mise à niveau de sa suite de capteurs destinés aux véhicules de reconnaissance chimique, biologique et nucléaire (Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle Sensor Suite Upgrade, NBCRV SSU) pour l’Armée américaine. Le contrat de l’Other Transaction Authority (OTA) a été octroyé via le Bureau exécutif du programme conjoint pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND), et fait suite à un accord de 48 millions USD annoncé en avril 2019.

FLIR est l’intégrateur principal dans le cadre de la modernisation du système NBCRV de l’Armée américaine, grâce à des capteurs CBRN améliorés et autonomes. Plus tôt cette année, la société a délivré des prototypes initiaux du système NBCRV SSU, qui ont fait l’objet d’une évaluation ciblée à Fort Bliss, au Texas. Les soldats ont utilisé le prototype de FLIR dans le cadre de scénarios réalistes de champ de bataille, afin de détecter et éviter rapidement les dangers CBRN. Ce nouveau contrat permet à FLIR de poursuivre le développement de sa suite de capteurs, ainsi que de délivrer des prototypes matures qui feront l’objet de tests par le gouvernement en 2021.

Parmi les autres solutions tierces, la suite de capteurs NBCRV sera dotée des capacités du drone FLIR R80D SkyRaider™, qui seront intégrées à une version spécialisée du capteur de biodétection FLIR IBAC. Cette nouvelle étape permettra également d’associer le NBCRV avec un véhicule robotique terrestre, afin d’étendre l’utilisation du système aux côtés des équipes avec et sans pilote. Un système de commande et de contrôle développé par FLIR équipera l’ensemble des appareils et plates-formes de fonctionnalités de fusion et d’automatisation des capteurs, qui réduisent le fardeau cognitif des utilisateurs et améliorent la prise de décisions.

« Notre capacité à élaborer et intégrer des solutions de détection avec et sans pilote contre un large éventail de menaces permet à FLIR de se différencier », a déclaré Roger Wells, vice-président et directeur général de la division Systèmes sans pilote et solutions intégrées chez FLIR. « L’intégration de plates-formes UAV et UGV dans le NBCRV s’inscrit en phase avec nos efforts consistant à développer des capacités de détection complètes, qui agissent en tant que multiplicateurs de puissance et qui stimulent la réussite des missions pour nos troupes.

« Qu’il s’agisse de systèmes de détection aériens ou terrestres, FLIR est positionnée de manière unique dans le secteur de la défense, grâce à une expertise approfondie dans les domaines de la détection intelligente et des technologies destinées aux systèmes autonomes qui assurent la sécurité des combattants », a ajouté Roger Wells.

FLIR soutient d’autres efforts menés par le JPEO-CBRND. L’an dernier, la société a remporté deux contrats d’une valeur de plus de 55 millions USD visant à déployer son aérosol de détection des agents de guerre chimiques FLIR Agentase™ C2, formulé pour détecter les agents neurotoxiques, tels que le VX et le sarin, ainsi que les agents vésicants tels que le gaz moutarde.

Les travaux relatifs au programme NBCRV ont débuté et devraient se poursuivre jusqu’en 2022 au sein des installations de FLIR basées à West Lafayette dans l’Indiana, à Stillwater dans l’Oklahoma, ainsi qu’à Elkridge dans le Maryland. Pour en savoir plus sur les solutions intégrées de FLIR System destinées au gouvernement et à la défense, rendez-vous sur www.flir.com/integrated-solutions. Pour en savoir plus sur les technologies de détection chimique, biologique, radiologique, nucléaire et d’explosifs de FLIR, rendez-vous sur www.flir.com/threat-detection.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense et les applications industrielles. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

