FLIR獲得美國陸軍追加的一份價值2600萬美元的核子、生物和化學偵察車輛計畫合約

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)宣布，該公司獲得一份價值2600萬美元的修改合約，以支援美國陸軍的核子、生物和化學偵察車輛感測器套件升級(NBCRV SSU)計畫。這份「其他交易授權」(OTA)協議是透過化學、生物、放射和核防禦聯合計畫執行辦公室(JPEO-CBRND)授予，作為2019年4月公布的價值4800萬美元合約的後續協議。

FLIR是利用改良的自動CBRN感測器現代化改造美國陸軍的NBCRV系統的主要整合商。今年稍早，該公司交付了NBCRV SSU系統的初始樣機，用於德州布利斯堡(Fort Bliss)的針對性評估。士兵已在實戰戰場場景中使用這款FLIR樣機來感知並快速避免CBRN威脅。這份新合約使FLIR可以繼續開發感測器套件，並將於2021年交付成熟的樣機供政府測試。

在其他協力廠商解決方案中，NBCRV感測器套件將搭載FLIR R80D SkyRaider™無人機的功能，該無人機整合了FLIR IBAC生物偵測感測器的專業版本。下一階段還會將NBCRV與地面機器人車輛配對，以擴大該系統在載人-無人駕駛團隊中的使用。FLIR開發的指揮控制系統將會整合具有感測器融合和自動化功能的所有設備和平臺，以減輕用戶的認知負擔和改善決策。

FLIR副總裁兼無人系統與綜合解決方案業務總經理Roger Wells表示：「FLIR的與眾不同之處在於，我們能夠在廣泛的威脅領域中建構和整合載人和無人感應解決方案。將無人機(UAV)和無人地面車輛(UGV)平臺整合到NBCRV中，與我們致力於開發完整的傳感功能而做出的努力相吻合，這些功能可以充當力量倍增器並提高我們部隊的任務成功率。」

Wells補充道：「無論是透過空中還是地面偵測系統，FLIR在國防工業中均處於獨特的位置，都能憑藉在智慧感測器和自動駕駛系統技術方面深厚的專業知識，確保戰士安全。」

FLIR還為JPEO-CBRND的其他工作提供支援。在過去的一年中，該公司贏得了兩份總價值超過5500萬美元的合約，以在現場部署其FLIR Agentase™ C2化學戰毒劑公開噴霧，該噴霧用於檢測VX和沙林等神經毒劑以及硫芥子氣等糜爛性毒劑。

NBCRV計畫的工作已經在位於以下地區的FLIR工廠啟動，預計將持續到2022年：印第安那州西拉法葉；奧克拉荷馬州斯堤沃特；以及馬里蘭州埃爾克里奇。如需瞭解有關FLIR System的政府和國防綜合解決方案的更多資訊，請造訪www.flir.com/integrated-solutions。欲瞭解有關FLIR的化學、生物、放射、核子和爆炸物偵測技術的更多資訊，請造訪www.flir.com/threat-detection。

關於FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems創立於1978年，是世界領先的專注於國防和工業應用的智慧傳感解決方案的工業技術公司。FLIR Systems的願景是成為「世界第六感」，創造出能幫助專業人士做出更明智決定的技術以挽救生命和生活。如需詳情，請造訪www.flir.com或關注@flir。

前瞻性陳述

本新聞稿中Roger Wells所做的陳述，以及本新聞稿中關於以上合約和訂單的其他陳述均為1995年《私人證券訴訟改革法案》規定的前瞻性陳述。此類陳述根據對FLIR業務的當前預期、估計和預測，這些預期、估計和預測是以管理階層做出的某種程度的假設為基礎。這些陳述並不能保證未來的表現，並且涉及難以預測的風險和不確定性。因此，實際成果和結果可能受諸多因素影響而與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異，這些因素包括：製造和交付本新聞稿中所述的系統的能力，FLIR產品定價的變動，對FLIR產品和產品組合的需求變化，競爭性產品及其定價的影響，關鍵組件供應的限制，生產能力過剩或短缺，FLIR及時製造和運輸產品的能力，FLIR持續遵守美國出口管制的法律法規，以及FLIR不時向美國證券交易委員會提交的文件和報告中所討論的其他風險。此外，此類聲明可能受到一般工業、市場條件和成長率以及國內和國際總體經濟狀況的影響。此類前瞻性陳述僅代表發布之日的事實，FLIR沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發布日期之後的事件或情況，或者通訊社或網際網路服務提供者對本文件所做的變更。

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