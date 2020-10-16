FLIR获得美国陆军追加的一份价值2600万美元的核、生物和化学侦察车辆计划合同

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)宣布，该公司获得一份价值2600万美元的修改合同，以支持美国陆军的核、生物和化学侦察车辆传感器套件升级(NBCRV SSU)计划。这份“其他交易授权”(OTA)协议是通过化学、生物、放射和核防御联合计划执行办公室(JPEO-CBRND)授予，作为2019年4月公布的价值4800万美元合同的后续协议。

FLIR是利用改良的自动CBRN传感器现代化改造美国陆军的NBCRV系统的主要整合商。今年早些时候，该公司交付了NBCRV SSU系统的初始样机，用于德克萨斯州布利斯堡(Fort Bliss)的针对性评估。士兵已在实战战场场景中使用这款FLIR样机来感知并快速避免CBRN威胁。这份新合同使FLIR可以继续开发传感器套件，并将于2021年交付成熟的样机供政府测试。

在其他第三方解决方案中，NBCRV传感器套件将搭载FLIR R80D SkyRaider™无人机的功能，该无人机整合了FLIR IBAC生物检测传感器的专业版本。下一阶段还会将NBCRV与地面机器人车辆配对，以扩大该系统在载人-无人驾驶团队中的使用。FLIR开发的指挥控制系统将会整合具有传感器融合和自动化功能的所有设备和平台，以减轻用户的认知负担和改善决策。

FLIR副总裁兼无人系统与综合解决方案业务总经理Roger Wells表示：“FLIR的与众不同之处在于，我们能够在广泛的威胁领域中构建和整合载人和无人感应解决方案。将无人机(UAV)和无人地面车辆(UGV)平台整合到NBCRV中，与我们致力于开发完整的传感功能而做出的努力相吻合，这些功能可以充当力量倍增器并提高我们部队的任务成功率。”

Wells补充道：“无论是通过空中还是地面侦测系统，FLIR在国防工业中均处于独特的位置，都能凭借在智能传感器和自动驾驶系统技术方面深厚的专业知识，确保战士安全。”

FLIR还为JPEO-CBRND的其他工作提供支持。在过去的一年中，该公司赢得了两份总价值超过5500万美元的合同，以在现场部署其FLIR Agentase™ C2化学战毒剂公开喷雾，该喷雾用于检测VX和沙林等神经毒剂以及硫芥末等糜烂性毒剂。

NBCRV计划的工作已经在位于以下地区的FLIR工厂启动，预计将持续到2022年：印第安纳州西拉斐特；俄克拉荷马州斯蒂尔沃特；以及马里兰州埃尔克里奇。如需了解有关FLIR System的政府和国防综合解决方案的更多信息，请访问www.flir.com/integrated-solutions。欲了解有关FLIR的化学、生物、放射、核和爆炸物检测技术的更多信息，请访问www.flir.com/threat-detection。

关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防和工业应用的智能传感解决方案的工业技术公司。FLIR Systems的愿景是成为“世界第六感”，创造出能帮助专业人士做出更明智决定的技术以挽救生命和生活。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir。

前瞻性陈述

本新闻稿中Roger Wells所做的陈述，以及本新闻稿中关于以上合同和订单的其他陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述。此类陈述基于对FLIR业务的当前预期、估计和预测，这些预期、估计和预测是以管理层做出的某种程度的假设为基础的。这些陈述并不能保证未来的表现，并且涉及难以预测的风险和不确定性。因此，实际成果和结果可能受诸多因素影响而与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异，这些因素包括：制造和交付本新闻稿中所述的系统的能力，FLIR产品定价的变动，对FLIR产品和产品组合的需求变化，竞争性产品及其定价的影响，关键部件供应的限制，生产能力过剩或短缺，FLIR及时制造和运输产品的能力，FLIR持续遵守美国出口管制的法律法规，以及FLIR不时向美国证券交易委员会提交的文件和报告中所讨论的其他风险。此外，此类声明可能受到一般工业、市场条件和增长率以及国内和国际总体经济状况的影响。此类前瞻性陈述仅代表发布之日的事实，FLIR没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或者通讯社或互联网服务提供商对本文档所做的变更。

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