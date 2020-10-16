LuLu Money與速匯金在香港擴大合作關係

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--外匯和匯款領域知名企業LuLu Money與跨境P2P付款與匯款全球領導者速匯金(MoneyGram)宣佈在香港建立合作關係。該合作關係將使香港數百萬消費者能夠在任何LuLu Money營業據點匯款和收款，並連接到遍佈200多個國家和地區的速匯金全球分銷網路。

LuLu Financial Group董事總經理Adeeb Ahamed在談到該合作關係時表示：「匯款行業在連接社區與家庭方面扮演重要角色。提供我們的網路作為速匯金的支付中心，我們的目標是使數百萬香港居民擁有更可及、更便宜且更方便的匯款過程。」

速匯金主席兼行政總裁Alex Holmes表示：「自今年稍早宣佈整合以來，我們與LuLu Money的合作關係持續成長。鑑於我們的合作成功，我們很高興在香港進一步擴大該合作關係。」

LuLu Money在香港擁有強大業務，目前擁有五個營業據點，均位於香港著名且位置方便的地點，包括環球大廈。

各營業據點的位置 環球大廈：香港中環德輔道19號環球大廈3樓 荃灣：新界荃灣青山公路269號力生廣場2樓 馬鞍山：新界安盛街28號富輝花園1樓 紅磡：九龍紅磡區德民街1-15號繽紛購物城 總部/尖沙咀：香港九龍尖沙咀漢口道5-15號漢口中心3樓

關於LuLu Money

LuLu Money (Hong Kong)隸屬於位於阿布達比的金融服務提供者LuLu Financial Group，後者在11個國家擁有220多個營業據點。公司是菲律賓和馬來西亞的主要付款服務提供者，為亞太地區的200萬客戶提供服務。

關於速匯金

速匯金(MoneyGram)是跨境P2P支付和匯款的全球領導者，在200多個國家和地區提供快速且可負擔的匯款服務。

*來源：AETOSWire

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