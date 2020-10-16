Andersen Global與吉布地合作公司攜手擴展東非業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已透過與總部位於吉布地市的Avocats & Associés (CAA)達成合作協定，在吉布地新興市場建立業務，進一步鞏固該組織在東非的現有平臺優勢。

CAA成立於2015年，是一家全方位服務型法律事務所，在多個領域為客戶提供諮詢服務，包括海事、投資、基礎設施、公司與商業、稅務與訴訟等。在合夥人Mohamed Abayazid和Ahmed Abdourahman的領導下，該事務所及其由六名專業人士組成的團隊代表廣大客戶，以其專長為外資公司和國際投資者提供服務。

Mohamed和Ahmed表示：「透過我們的文化和價值觀，我們已與客戶建立牢固的關係，並在本國享有盛譽。我們期待透過與Andersen Global的合作，邁向進一步的成長，透過Andersen Global的成員公司以及合作公司，確保我們的客戶能順暢無礙地獲得一流的稅務和法律服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「非洲仍然是全球業務的重要市場，CAA的能力與我們在非洲業已堅實的平臺可發揮驚人的相乘效果。Mohamed、Ahmed及其團隊的加入，使我們的組織在吉布地和東非具有競爭優勢，並擴大了我們的業務版圖，因此我們能夠繼續為客戶提供最佳服務。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過207個據點和逾6,000名專業人員。

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