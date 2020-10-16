Andersen Global携手吉布提合作公司扩展东非业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已通过与总部位于吉布提市的Avocats & Associés (CAA)的合作协议，在吉布提新兴市场建立业务，进一步巩固了该组织在东非的现有平台优势。

CAA成立于2015年，是一家全方位服务型律师事务所，在多个领域为客户提供咨询服务，包括海事、投资、基础设施、公司与商业、税务与诉讼等。在合伙人Mohamed Abayazid和Ahmed Abdourahman的领导下，该事务所及其由六名专业人士组成的团队代表广大客户，以其专长服务于外资公司和国际投资者。

Mohamed和Ahmed表示：“通过我们的文化和价值观，我们已与客户建立牢固关系，并在本国享有盛誉。我们期待借助与Andersen Global的合作，实现进一步的发展，其将通过Andersen Global的成员公司以及合作公司，确保我们的客户无缝获得一流的税务和法律服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“非洲仍然是全球业务的重要市场，CAA的能力与我们在非洲业已坚实的平台有着巨大的协同效应。Mohamed、Ahmed及其团队的加入，使我们组织在吉布提和东非具有了竞争优势，并扩大了我们的业务覆盖，因此我们能够继续为客户提供最佳服务。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过207个分支机构和逾6,000名专业人员。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。