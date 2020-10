Andersen Global tilføjer dækning i Østafrika med samarbejdsfirma i Djibouti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global etablerer en tilstedeværelse på Djiboutis nye marked og styrker yderligere organisationens eksisterende platform i Østafrika gennem en samarbejdsaftale med Cabinet Avocats & Associés (CAA) i Djibouti City.

CAA blev grundlagt i 2015 og er et full service-advokatfirma, der rådgiver kunder i en række forskellige sektorer, herunder søfart, investering, infrastruktur, erhvervs- og handelsret, samt skat og retssager. Ledet af partnerne Mohamed Abayazid og Ahmed Abdourahman repræsenterer firmaet og dets team på seks eksperter en bred kundekreds med ekspertise, der betjener udenlandsk ejede virksomheder og internationale investorer.

”Gennem vores kultur og værdier har vi opbygget stærke relationer med vores kunder og et respektabelt omdømme i landet,” sagde Mohamed og Ahmed. ”Vi ser frem til dette næste væksttrin gennem vores samarbejde med Andersen Global, som vil sikre, at vores kunder får uovertrufne skattemæssige og juridiske tjenester sømløst gennem Andersen Globals mdlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer.”

”Afrika er fortsat et vigtigt marked for global forretning, og CAA's kapaciteter er utroligt synergistiske med vores allerede solide platform på kontinentet,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”Tilføjelsen af Mohamed, Ahmed og deres team giver vores organisation den konkurrencemæssige fordel i Djibouti og Østafrika og tilføjer yderligere dækning, så vi fortsat kan tjene vores kunder bedst muligt.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 207 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.