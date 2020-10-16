旅發局歡迎香港與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議

"香港--(BUSINESS WIRE)--香港與新加坡已就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議。有關安排將會是這兩個航空樞紐安全地、逐步地重啟跨境航空往來的一個里程碑。

香港與新加坡在貿易、投資、金融、旅遊方面有緊密聯繫，人民往來亦非常頻繁。在2019冠狀病毒病疫情前，兩地作為主要的航空樞紐，兩地航線是亞太區內最繁忙的國際航線之一，往來聯繫對兩地至為重要。

響應政府是次宣佈，同時吸引旅客從多角度探索香港，香港旅遊發展局（旅發局）宣佈推出「360 Hong Kong Moments」── 利用逼真的虛擬實境體驗，加上臨場感十足的內容，向旅客推廣香港為精采萬分及包羅萬象的旅遊目的地。

旅發局主席彭耀佳博士表示：「我們歡迎特區政府與新加坡就建立雙邊『航空旅遊氣泡』達成原則性協議。是項宣佈在時機上正好配合旅發局上周與香港品質保證局為旅遊相關行業推出統一衛生防疫指引，讓業界能做好準備迎接旅客，同時增加訪港旅客信心。」

「我們亦希望通過一系列的『360 Hong Kong Moments』，持續強化香港作為旅遊勝地的品牌形象，同時確保在其他旅遊氣泡形成前，香港仍然能夠時刻成為各地旅客首選的旅遊目的地。」

在「360 Hong Kong Moments」下，打響頭炮的是特別為今年的「香港郊野全接觸」而製作的360度虛擬實境影片。這趟虛擬實境探險旅程，將帶領旅客探索一些香港輕易就能抵達的自然綠野 ── 品嚐充滿道地文化的美食、眺望令人著迷的天際線景致，以及聆聽瀑布與大自然融合的柔和樂章。

從市區到山巒，從海岸到郊野公園，無論身處何方，影片都能讓觀眾彷彿置身於香港許多壯麗磅礴的自然景觀中，以五感體驗香港綠色郊野的魅力與節奏。

在網上收看旅發局推出的360度虛擬實境影片，沉浸在香港的自然美景中：

https://youtu.be/d3MoEzlAvj4

有關「香港郊野全接觸」的詳情，可瀏覽：

https://www.discoverhongkong.com/tc/explore/great-outdoor/great-outdoors-hong-kong.html