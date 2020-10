FLIR is lead integrator in modernizing the U.S. Army’s Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle (NBCRV) system with improved and autonomous CBRN sensors. Earlier this year, soldiers at Fort Bliss, Texas employed a FLIR prototype in realistic battlefield scenarios to sense and rapidly avoid CBRN hazards. The new contract allows FLIR to continue developing the Sensor Suite and also will pair the NBCRV with a ground robotic vehicle to expand the system’s use with manned-unmanned teams. (Photo: Business Wire)

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) heeft aangekondigd dat het een contractaanpassing van $ 26 miljoen heeft gekregen ter ondersteuning van het nucleaire, biologische en chemische verkenningsvoertuig Sensor Suite Upgrade (NBCRV SSU) -programma voor het Amerikaanse leger. De Other Transaction Authority (OTA) -overeenkomst werd toegekend via het Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND) als vervolg op een contract van $ 48 miljoen dat in april 2019 werd aangekondigd.

