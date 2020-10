Andersen Global vergroot bereik in Oost-Afrika met samenwerkend kantoor in Djibouti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Voortbouwend op de kracht van het bestaande platform van de organisatie in Oost-Afrika vestigt Andersen Global een aanwezigheid in Djibouti’s opkomende markt via een samenwerkingsovereenkomst met het in Djibouti City gevestigde Cabinet Avocats & Associés (CAA).

CAA is een advocatenkantoor met een volledig dienstenpakket, opgericht in 2015, dat klanten adviseert in een verscheidenheid aan sectoren, waaronder maritiem, beleggingen, infrastructuur, zakelijk en commercieel, belastingen en procesvoering. Onder leiding van partners Mohamed Abayazid en Ahmed Abdourahman vertegenwoordigt het kantoor, met het team van zes professionals, een breed cliëntenbestand, met expertise in dienstverlening aan buitenlandse bedrijven en internationale beleggers.

“Door onze cultuur en waarden hebben we stevige relaties met onze klanten opgebouwd en een respectabele reputatie in het land,” aldus Mohamed en Ahmed. “We kijken uit naar deze volgende stap van groei door onze samenwerking met Andersen Global, die ervoor zal zorgen dat onze cliënten naadloos kunnen profiteren van de allerbeste belasting- en juridisch adviesdiensten verleend door de aangesloten en samenwerkende kantoren van Andersen Global.”

“Afrika blijft een belangrijke markt voor mondiale activiteiten en CAA’s mogelijkheden zijn ongelofelijk synergistisch met ons reeds solide platform op het continent,” aldus Mark Vorsatz, CEO van Andersen Global Chairman en Andersen. “De toevoeging van Mohamed, Ahmed en hun team geeft onze organisatie een concurrentievoordeel in Djibouti en Oost-Afrika en voegt extra bereik toe, zodat we onze cliënten optimaal van dienst kunnen blijven.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch gescheiden, onafhankelijke aangesloten kantoren met fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, beschikt nu wereldwijd over meer dan 6000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 207 locaties via aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven.

