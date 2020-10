Andersen Global étend sa présence en Afrique de l’Est avec l’ajout d’un cabinet collaborateur à Djibouti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Renforçant la plateforme existante de l’organisation, en Afrique de l’Est, Andersen Global établit une présence sur le marché émergent de Djibouti, par le biais d’un accord de collaboration avec le Cabinet Avocats & Associés (CAA) basé à Djibouti.

Créé en 2015, CAA est un cabinet d’avocats multiservices qui conseille des clients dans plusieurs secteurs d’activité, parmi lesquels le domaine maritime, les investissements, les infrastructures, l’entreprise et les affaires commerciales, ainsi que la fiscalité et les litiges. Dirigé par les associés Mohamed Abayazid et Ahmed Abdourahman, le cabinet composé d’une équipe de six professionnels représente une clientèle variée, et est doté d’une vaste expérience au service de sociétés étrangères et d’investisseurs internationaux.

« Grâce à notre culture et nos valeurs, nous avons bâti de solides relations avec nos clients, ainsi qu’une réputation respectable dans le pays », ont déclaré Mohamed Abayazid et Ahmed Abdourahman. « Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape de croissance à la faveur de notre collaboration avec Andersen Global, qui garantira à nos clients la fourniture de services fiscaux et juridiques de premier ordre, assurés en toute transparence par les cabinets membres et collaborateurs d’Andersen Global. »

« L’Afrique demeure un marché important pour le commerce mondial, et les capacités de CAA s’inscrivent en parfaite synergie avec notre plateforme d’ores et déjà solide sur le continent », a commenté pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « L’ajout de Mohamed, Ahmed et de leur équipe confère à notre organisation un avantage concurrentiel à Djibouti et en Afrique de l’Est, tout en ajoutant une présence supplémentaire afin que nous puissions continuer de servir au mieux nos clients. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 207 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

