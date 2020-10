FLIR is lead integrator in modernizing the U.S. Army’s Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle (NBCRV) system with improved and autonomous CBRN sensors. Earlier this year, soldiers at Fort Bliss, Texas employed a FLIR prototype in realistic battlefield scenarios to sense and rapidly avoid CBRN hazards. The new contract allows FLIR to continue developing the Sensor Suite and also will pair the NBCRV with a ground robotic vehicle to expand the system’s use with manned-unmanned teams. (Photo: Business Wire)

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha annunciato di aver ottenuto una modifica del proprio contratto per un valore pari a 26 milioni di dollari a sostegno del programma di aggiornamento della suite di sensori a bordo dei veicoli da ricognizione per la difesa da minacce nucleari, biologiche e chimiche (Nuclear, Biological and Chemical Reconnaissance Vehicle Sensor Suite Upgrade, NBCRV SSU) dell’esercito degli Stati Uniti. Il contratto stilato in base all’autorizzazione Other Transaction Authority (OTA) è stato assegnato attraverso l’Ufficio esecutivo per i programmi congiunti per la difesa da minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND) ad integrazione del contratto da 48 milioni di dollari annunciato nell’aprile del 2019.

FLIR è il principale integratore per la modernizzazione del sistema NBCRV dell’esercito statunitense mediante l’equipaggiamento con sensori autonomi e perfezionati per il rilevamento di minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (Nuclear, Biological, Radiological and Chemical, CBRN).

