Andersen Global espande la copertura nell’Africa orientale attraverso una collaborazione con uno studio nel Gibuti

Fondato nel 2015, CAA è uno studio legale full-service che fornisce consulenza ai propri clienti in diverse aree, tra cui diritto marittimo, investimenti, infrastrutture, diritto societario, commerciale e fiscale, e controversie. Amministrato dai soci Mohamed Abayazid e Ahmed Abdourahman, lo studio e il suo team, costituito da sei professionisti, forniscono assistenza legale a una folta clientela e vantano un ricco bagaglio di esperienza nell’offerta di servizi a società estere e investitori internazionali.

“Grazie alla nostra cultura e ai nostri valori, abbiamo instaurato solidi rapporti di collaborazione con i nostri clienti e godiamo di un’ottima reputazione nel Paese” hanno affermato Mohamed e Ahmed. “Grazie a questa collaborazione con Andersen Globale, intraprendiamo una nuova fase di crescita che ci permetterà di garantire ai nostri clienti servizi legali e fiscali ineccepibili integrandoci perfettamente con gli altri studi con cui Andersen Global intrattiene rapporti di affiliazione e collaborazione.”

“L’Africa continua ad essere un mercato importante per le società globali e le capacità di CAA andranno ad integrare in modo incredibilmente sinergico la nostra già robusta piattaforma nel continente” ha dichiarato Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Amministratore delegato di Andersen. “L’aggiunta di Mohamed ed Ahmed e del loro team dota la nostra organizzazione di un vantaggio concorrenziale nel Gibuti e nell’Africa orientale ampliando la nostra copertura per continuare a fornire un servizio ineccepibile ai nostri clienti.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 207 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

